Prefeito Delon convoca vereadores para discutir demandas do município, mas oposição não comparece

Por Sousa Neto

O prefeito Delon, de Madeiro–PI, organizou uma reunião na Câmara de Vereadores nesta quarta-feira, 21 de janeiro de 2026, e convidou todos os parlamentares para uma conversa, já que o Legislativo ainda se encontra em recesso.

O objetivo do encontro foi discutir, buscar soluções e ouvir sugestões sobre demandas levantadas por vereadores de oposição — que, apesar de terem levantado os temas, nenhum compareceu à reunião. Entre os assuntos abordados estavam a presença de feirantes de fora do município vendendo produtos em Madeiro, concorrendo com os comerciantes locais, sem pagar tributos a questão de animais soltos nas ruas, entre outros pontos. Sobre a questão da feira, foi sugerida a criação de um espaço destinado à realização de uma feira livre todas as sextas-feiras, reunindo tanto os feirantes locais quanto os de fora do município.

Durante a reunião, o prefeito Delon deixou claro que nenhum dos problemas da cidade está fora do radar da gestão. Segundo ele, as dificuldades se resolvem com planejamento e responsabilidade, e não com desespero. O gestor afirmou ainda que não existe o cenário de “terra arrasada” que vem sendo divulgado nas redes sociais por vereadores da oposição.

O prefeito também pontuou o fato deste assunto terem sido levadas ao Ministério Público, ressaltando que, até o momento, não recebeu nenhuma notificação oficial do órgão. Sobre o atraso no pagamento dos servidores da Educação, Delon lembrou que já esteve em rádio local para explicar publicamente a situação, apresentando dados e esclarecimentos.

Segundo o prefeito, caso haja qualquer notificação do Ministério Público, ele irá apresentar a real situação que foi herdada do município, gestão passada — da qual os atuais vereadores de oposição fizeram parte — bem como os motivos que levaram a gestão a adotar medidas, por vezes impopulares, mas necessárias para garantir que o município continue administrável e financeiramente equilibrado.

O encontro foi encerrado com a apresentação de uma minuta de projeto contendo 15 artigos, que os vereadores poderão ler, debater e propor alterações ou novos artigos.