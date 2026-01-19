IDC realiza visita técnica a produtor de suinocultura na comunidade Canto dos Alves, em Madeiro (PI)

De volta ao município de Madeiro (PI), o Instituto de Desenvolvimento do Cocais (IDC) segue realizando visitas técnicas. Desta vez, a equipe esteve na comunidade Canto dos Alves, na residência do piscicultor e suinocultor Moacir, com o objetivo de conhecer de perto a realidade e os desafios enfrentados pelo produtor na atividade da suinocultura, além de avaliar de que forma o IDC pode contribuir para o fortalecimento e o desenvolvimento dessa atividade no município.

