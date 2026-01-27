PL acelera articulações em Luzilândia e reforça filiações visando as eleições de 2026

Por Sousa Neto

Luzilândia já vive o clima pré-eleitoral. Com a chegada de 2026, partidos intensificam articulações, ampliam diálogos e fortalecem suas bases com foco no próximo pleito. No município, o Partido Liberal (PL) demonstra organização e pressa na construção de seu projeto político.

Nesta terça-feira, 27 de janeiro de 2026, o presidente do PL de Luzilândia, Chagas Neto, acompanhado do empresário Veras (PL) e do presidente do PP de Luzilândia, Luciano Sales, esteve com Nel Lopes, vice-presidente do PL do Piauí, para a entrega das fichas de filiação de novos luzilandenses ao partido.

O ato simboliza o fortalecimento da legenda no município e evidencia a antecipação das estratégias políticas, sinalizando união entre lideranças locais e estaduais.

A movimentação reforça que o PL de Luzilândia entra em 2026 com foco na ampliação de sua base, alinhamento partidário e preparação para o processo eleitoral que se aproxima.