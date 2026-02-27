Prefeito Delon abre ano legislativo em Madeiro-PI e reforça união entre os poderes e a população

Por Sousa Neto

MADEIRO-PI A abertura do Ano Legislativo Madeirense 2026 aconteceu neste dia 26 de fevereiro, na Câmara de Vereadores, e contou com o plenário lotado e a presença de quase todos os parlamentares, com ausência apenas do vereador Luiz do Peixe.

Como novidade, retornaram às suas cadeiras os vereadores Bernardo Anderson, que estava à frente da Secretaria de Assistência Social, e a vereadora Rosiária, que estava na Secretaria de Saúde. A sessão ocorreu em clima amistoso entre o chefe do Executivo, vereadores da situação e da oposição, contando ainda com momentos de descontração e entrega de presentes.

Após as falas dos vereadores, que deram boas-vindas ao novo ano legislativo, ocorreu o momento mais aguardado: o pronunciamento do prefeito Alan Delon à Casa Legislativa. Em sua mensagem, o gestor destacou as conquistas do primeiro ano de governo, as dificuldades já superadas e o bom diálogo com o Legislativo, que inicia o ano com um veículo próprio para auxiliar nos trabalhos do Poder Legislativo municipal e anuncia também mais ações do seu governo para 2026, disse o prefeito Alan Delon.

PREFEITO ALAN DELON

“Colegas vereadores, em primeiro lugar quero agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo por esta oportunidade e por este momento em que iniciamos mais um ano dos trabalhos do Poder Legislativo, agora em 2026. Já se passou o primeiro ano dos nossos mandatos e hoje estamos aqui para dar as boas-vindas a este novo ciclo de trabalho.

Quero também saudar a população, que, como podemos ver, lota este plenário, fato que nos deixa felizes e demonstra o interesse do povo pelos debates e decisões que impactam a cidade de Madeiro.

Aproveito a oportunidade para cumprimentar nosso, vice-prefeito Manuel Marques, o presidente desta Casa, vereador Dennis, bem como todos os vereadores. Faço um cumprimento especial aos parlamentares que retornam a esta Casa, vereador Bernardo Anderson e vereadora Rosiária, agradecendo pelos serviços prestados enquanto estiveram à frente de suas secretarias durante o ano de 2025.

Desejo boas-vindas a este ano de 2026, um ano de novas esperanças e expectativas para a nossa querida cidade. Dirijo-me a esta Casa Legislativa com respeito e senso de responsabilidade para a abertura oficial dos trabalhos do novo ano legislativo, momento que simboliza a renovação do nosso compromisso com o povo de Madeiro, com a transparência, a responsabilidade fiscal e, sobretudo, com o desenvolvimento do município.

Assumimos a gestão enfrentando desafios significativos, especialmente na organização administrativa e financeira. Contudo, com planejamento, diálogo e união entre os poderes, estamos colocando a casa em ordem, priorizando serviços essenciais como saúde, educação, infraestrutura e assistência social.

Nosso foco para este ano é fortalecer políticas públicas, buscar parcerias, ampliar investimentos e garantir que cada recurso seja aplicado com responsabilidade e eficiência. Reafirmo o respeito e a relação de harmonia entre Executivo e Legislativo, pilares fundamentais para o avanço do município. As diferenças são naturais na democracia, mas o interesse coletivo deve sempre prevalecer.

Nossa administração tem sido marcada pela seriedade e pelo compromisso com a reconstrução de Madeiro. Após anos de dificuldades, é hora de retomar o caminho do progresso, priorizando as reais necessidades da população com políticas públicas eficientes e investimentos estruturantes.

O ano de 2025 foi desafiador, mas avançamos, e em 2026 avançaremos ainda mais. Na educação, reformamos todos os ônibus escolares, garantindo transporte aos alunos; entregamos um carro zero quilômetro modelo Fiat Strada; adquirimos brinquedotecas para a creche do Chico Ziroca, por meio do programa Pacto pelas Crianças do Governo do Estado; e entregamos fardamentos para todos os alunos da rede municipal. Nos próximos dias, receberemos um ônibus escolar zero quilômetro e, em breve, instalaremos a Brinquedopraça na Praça Santa Terezinha, além da construção de uma nova creche Tipo 1, uma das mais modernas.

Na assistência social, conquistamos emendas parlamentares para fortalecer políticas públicas e tivemos aprovado no PAR do Governo Federal o projeto de 45 casas populares pelo programa Minha Casa Minha Vida. Também contamos com a Justiça Itinerante, que realizou mais de 600 atendimentos em cinco dias, levando cidadania à população.

Na saúde, entregamos veículo zero quilômetro e, no dia 1º de maio, entregaremos mais dois. Vamos construir um posto de saúde na localidade Entre-Mouros, por meio de emenda dos deputados Marcos Aurélio e Felipe Sampaio. Conseguimos ainda uma unidade móvel odontológica do programa Brasil Sorridente, a ampliação do SAMU, novas especialidades médicas e, pela primeira vez, atendimento médico 24 horas em determinados dias (quarta-feira), com ampliação prevista para fins de semana.

Na agricultura, já contamos com dois tratores em atividade e, neste ano, receberemos uma retroescavadeira doada pelo deputado federal Marcos Aurélio, equipamento que fortalecerá a agricultura, a piscicultura e a infraestrutura. Temos investido fortemente na recuperação de estradas, especialmente no trecho até a beira do rio, conhecido como Molugu, sonho antigo da população e que em breve será inaugurado.

Seguimos trabalhando para que as políticas públicas cheguem diretamente à vida das pessoas. Esse é o compromisso da gestão municipal de Madeiro: buscar melhorias contínuas, reconhecendo que todo trabalho tem início, meio e fim, e que estamos apenas no começo de uma jornada de reconstrução e desenvolvimento.

Estamos aprendendo e aperfeiçoando, a cada dia, o nosso trabalho. Quero, mais uma vez, agradecer a presença de todos, agradecer ao Senhor Jesus Cristo por esta oportunidade e reafirmar que o Poder Executivo conta com o Poder Legislativo e com a população, para que, unidos, possamos trabalhar e buscar cada vez mais benefícios para a nossa cidade.

Meu muito obrigado. Que todos permaneçam na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.”