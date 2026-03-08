Prefeito Alandelon inaugura estrada que liga Gado Brabo à zona urbana de Madeiro e põe fim a problema antigo de alagações

Trecho de menos de 1 km que ficava intrafegável no período chuvoso agora garante mobilidade para moradores, produtores rurais e viajantes que utilizam a travessia pelo Rio Parnaíba

Por Sousa Neto

Um sonho antigo das comunidades ribeirinhas de Madeiro-PI tornou-se realidade neste dia 8 de março de 2026, Dia Internacional da Mulher. O jovem prefeito Alandelon concretizou uma importante obra para os madeirenses: a inauguração oficial da estrada que liga o povoado Gado Brabo à zona urbana de Madeiro.

A região, que tem grande importância histórica por estar ligada à origem do município, agora conta com um acesso mais seguro e estruturado.

O trecho, de pouco menos de 1 km entre a zona urbana e a margem do Rio Parnaíba, pode parecer pequeno à primeira vista, mas durante o período chuvoso se transforma em um grande problema para a população. No meio da estrada existe um igarapé que, durante o inverno, enche e alaga toda a área, interrompendo completamente o tráfego. Nessa época, a travessia só era possível de canoa.

O local também é um importante acesso ao estado do Maranhão, por meio de balsas e canoas adaptadas para a travessia de motos e passageiros pelo Rio Parnaíba. Além disso, a estrada é fundamental para o deslocamento até áreas de fazendas da região, onde são desenvolvidas atividades de criação de gado e agricultura.

Esse problema histórico, que se arrastava há muitos anos e afetava diretamente moradores, produtores rurais, foi finalmente resolvido pela gestão do prefeito Delon, garantindo mais mobilidade, segurança e desenvolvimento para a região.