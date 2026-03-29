Prefeito de Madeiro anuncia avanços na gestão, confirma salários em dia e divulga atrações do 1º de Maio
Por Sousa Neto
O prefeito de Madeiro-PI, Alandelon, concedeu entrevista ao programa Revista dos Municípios, da Rádio Supervale FM, onde apresentou um balanço da gestão, destacou avanços em diversas áreas e anunciou novidades para a tradicional festa do Dia do Trabalhador.
Salários regularizados e educação em funcionamento
Durante a entrevista, o gestor confirmou que a situação dos servidores da educação foi normalizada. Segundo ele, após um período de dificuldades, a prefeitura adotou medidas de contenção de despesas para garantir o pagamento em dia.
“Hoje as aulas já iniciaram, os servidores já estão trabalhando e o nosso compromisso é manter os salários em dia”, afirmou.
Novos equipamentos e investimentos
Entre os avanços, o prefeito destacou a chegada de uma retroescavadeira nova, que será utilizada na melhoria da infraestrutura, especialmente nas estradas vicinais. De acordo com ele, a gestão já recuperou mais de 30 km de estradas no município.
Além disso, foram adquiridos novos veículos e outros estão em processo de compra. Um investimento de R$ 320 mil, oriundo de emenda parlamentar do deputado federal Marcos Aurélio, será utilizado para aquisição de dois veículos para a saúde — uma caminhonete e um carro de pequeno porte.
Saúde com atendimento ampliado
Na área da saúde, Alandelon ressaltou a ampliação dos serviços, incluindo atendimento médico durante toda a semana e plantão de 24 horas às quartas-feiras.
“É a primeira vez que vemos esse tipo de atendimento no município”, destacou.
O prefeito também informou que o município será contemplado com uma van do programa federal para funcionamento de um CRAS móvel, ampliando o atendimento social.
Iluminação pública e serviços essenciais
Outro ponto destacado foi a melhoria na iluminação pública, com reposição de lâmpadas em toda a cidade.
O prefeito fez questão de reconhecer o trabalho da equipe responsável:
“Quero agradecer ao Cardoso, que está à frente desse trabalho com muito compromisso e competência.”
Desafios financeiros
Apesar dos avanços, o gestor ressaltou que a principal dificuldade da administração continua sendo o pagamento de precatórios, que consome mais de R$ 200 mil mensais.
Segundo ele, esses recursos poderiam estar sendo investidos em áreas essenciais como saúde, educação e infraestrutura
Audiência pública e transparência
O prefeito também convidou a população para participar da audiência pública que será realizada no dia 8 de abril, na Câmara Municipal.
“É um momento de transparência, onde vamos mostrar o que já foi feito e ouvir a população”, afirmou.
Festa do Trabalhador terá grandes atrações
Um dos pontos mais aguardados foi a confirmação da realização da tradicional festa do Dia do Trabalhador, no dia 1º de maio.
A primeira atração confirmada é a cantora Márcia Felipe, com apoio do deputado estadual Felipe Sampaio. Outras bandas ainda serão anunciadas.
O evento contará ainda com:
- Competições
- Sorteios de brindes
- Participação de artistas locais
Entre os nomes da região, o prefeito destacou o cantor Gabriel Costa, que poderá se apresentar caso esteja recuperado de problemas de saúde.
Mensagem à população
Ao final, o prefeito deixou uma mensagem de fé e esperança, especialmente pelo período da Semana Santa.
“Seguiremos trabalhando com compromisso, unidos com a população e confiando em Deus para superar os desafios e construir uma cidade melhor”, concluiu.