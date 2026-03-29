Prefeito de Madeiro anuncia avanços na gestão, confirma salários em dia e divulga atrações do 1º de Maio

Por Sousa Neto

O prefeito de Madeiro-PI, Alandelon, concedeu entrevista ao programa Revista dos Municípios, da Rádio Supervale FM, onde apresentou um balanço da gestão, destacou avanços em diversas áreas e anunciou novidades para a tradicional festa do Dia do Trabalhador.

Salários regularizados e educação em funcionamento

Durante a entrevista, o gestor confirmou que a situação dos servidores da educação foi normalizada. Segundo ele, após um período de dificuldades, a prefeitura adotou medidas de contenção de despesas para garantir o pagamento em dia.

“Hoje as aulas já iniciaram, os servidores já estão trabalhando e o nosso compromisso é manter os salários em dia”, afirmou.

Novos equipamentos e investimentos

Entre os avanços, o prefeito destacou a chegada de uma retroescavadeira nova, que será utilizada na melhoria da infraestrutura, especialmente nas estradas vicinais. De acordo com ele, a gestão já recuperou mais de 30 km de estradas no município.

Além disso, foram adquiridos novos veículos e outros estão em processo de compra. Um investimento de R$ 320 mil, oriundo de emenda parlamentar do deputado federal Marcos Aurélio, será utilizado para aquisição de dois veículos para a saúde — uma caminhonete e um carro de pequeno porte.

Saúde com atendimento ampliado

Na área da saúde, Alandelon ressaltou a ampliação dos serviços, incluindo atendimento médico durante toda a semana e plantão de 24 horas às quartas-feiras.

“É a primeira vez que vemos esse tipo de atendimento no município”, destacou.

O prefeito também informou que o município será contemplado com uma van do programa federal para funcionamento de um CRAS móvel, ampliando o atendimento social.

Iluminação pública e serviços essenciais

Outro ponto destacado foi a melhoria na iluminação pública, com reposição de lâmpadas em toda a cidade.

O prefeito fez questão de reconhecer o trabalho da equipe responsável:

“Quero agradecer ao Cardoso, que está à frente desse trabalho com muito compromisso e competência.”

Desafios financeiros

Apesar dos avanços, o gestor ressaltou que a principal dificuldade da administração continua sendo o pagamento de precatórios, que consome mais de R$ 200 mil mensais.

Segundo ele, esses recursos poderiam estar sendo investidos em áreas essenciais como saúde, educação e infraestrutura

Audiência pública e transparência

O prefeito também convidou a população para participar da audiência pública que será realizada no dia 8 de abril, na Câmara Municipal.

“É um momento de transparência, onde vamos mostrar o que já foi feito e ouvir a população”, afirmou.

Festa do Trabalhador terá grandes atrações

Um dos pontos mais aguardados foi a confirmação da realização da tradicional festa do Dia do Trabalhador, no dia 1º de maio.

A primeira atração confirmada é a cantora Márcia Felipe, com apoio do deputado estadual Felipe Sampaio. Outras bandas ainda serão anunciadas.

O evento contará ainda com:

Competições

Sorteios de brindes

Participação de artistas locais

Entre os nomes da região, o prefeito destacou o cantor Gabriel Costa, que poderá se apresentar caso esteja recuperado de problemas de saúde.

Mensagem à população

Ao final, o prefeito deixou uma mensagem de fé e esperança, especialmente pelo período da Semana Santa.

“Seguiremos trabalhando com compromisso, unidos com a população e confiando em Deus para superar os desafios e construir uma cidade melhor”, concluiu.