Luzilândia recebe deputada Ana Paula em agenda com lideranças locais

Nasceu em Luzilândia o grupo Amigos da deputada Ana Paula, com a proposta de fortalecer o diálogo político e social no município e em toda a região.

Nesta sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026, a deputada esteve na cidade para conhecer o grupo e cumprir agenda com apoiadores.

A primeira parada foi no Conjunto 90 DNOCS, na residência de Luciano Coelho, importante liderança da região da Lagoa do Cajueiro. Em seguida, a parlamentar visitou o espaço onde funcionará a futura sede do PL em Luzilândia.

A programação foi encerrada com um almoço no Posto Mateus, reunindo ex-vereadores, lideranças comunitárias, formadores de opinião e integrantes do grupo.

O encontro marcou um momento de articulação e apresentação da proposta do movimento para Luzilândia e região.