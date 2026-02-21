Luzilândia recebe deputada Ana Paula em agenda com lideranças locais
Nasceu em Luzilândia o grupo Amigos da deputada Ana Paula, com a proposta de fortalecer o diálogo político e social no município e em toda a região.
Nesta sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026, a deputada esteve na cidade para conhecer o grupo e cumprir agenda com apoiadores.
A primeira parada foi no Conjunto 90 DNOCS, na residência de Luciano Coelho, importante liderança da região da Lagoa do Cajueiro. Em seguida, a parlamentar visitou o espaço onde funcionará a futura sede do PL em Luzilândia.
A programação foi encerrada com um almoço no Posto Mateus, reunindo ex-vereadores, lideranças comunitárias, formadores de opinião e integrantes do grupo.
O encontro marcou um momento de articulação e apresentação da proposta do movimento para Luzilândia e região.
Um comentário sobre “Luzilândia recebe deputada Ana Paula em agenda com lideranças locais”
Ana Paula uma pessoa simples, e um dos pontos positivos dessa deputada é
A sua pontualidade nos seus compromissos está de parabéns.