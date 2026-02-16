Em pleno Carnaval, IDC realiza agenda cultura em Morro do Salto da Pedra
Mesmo em pleno Carnaval de 2026, o IDC segue com a agenda de atividades. Neste domingo (15), logo nas primeiras horas da manhã, a equipe pegou a estrada com destino ao povoado Morro do Salto da Pedra, zona rural do município de São Bernardo.
A visita foi realizada na residência de Nildilene, integrante e parceira do IDC, para uma roda de conversa voltada ao fortalecimento das atividades culturais da comunidade.
Nildilene desenvolve importantes iniciativas no povoado, entre elas o grupo de humor “Os Comédias do Morro”, um grupo de dança e também um time de futebol. Todas as ações despertaram o interesse do IDC, que busca incentivar e apoiar projetos culturais e sociais na região.
A proposta é fortalecer as iniciativas já existentes e ampliar as oportunidades para jovens e moradores da comunidade.
Um comentário sobre “Em pleno Carnaval, IDC realiza agenda cultura em Morro do Salto da Pedra”
Ótima iniciativa !!