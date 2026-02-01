Encontro político reúne lideranças e sela união da oposição em Paulino Neves

Por Sousa Neto

Paulino Neves – MA Na última sexta-feira, 31 de janeiro, a cidade de Paulino Neves foi palco de um importante encontro político. O evento contou com a presença da presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputada estadual Iracema Vale, além de lideranças políticas locais e regionais.

Ao ser questionada sobre o momento político vivido pelo município, Iracema Vale destacou o clima de união e o potencial da cidade.

“É uma cidade linda, maravilhosa, um povo forte, trabalhador. A gente vem aqui celebrar e comemorar com as pessoas a união de dois grupos”, afirmou a deputada.

Questionada sobre seus planos políticos para o próximo ano, se estaria em São Luís ou em Brasília, Iracema foi cautelosa:

“Ainda não posso dizer, isso ainda não está decidido.”

O encontro teve início com um momento de oração, ministrado pelo pastor Loide, da Assembleia de Deus, que agradeceu a Deus pelo momento de confraternização e liderança entre o povo.

O evento marcou oficialmente a parceria política entre os grupos liderados por Samuel Gonçalves e pelo ex-prefeito Roberto Maués, fortalecendo a oposição no município. Durante os discursos, lideranças ressaltaram a importância da união em torno de um projeto comum para Paulino Neves.

“É um dia em que mostramos força, humildade e união de toda a oposição de Paulino Neves em prol de um projeto que traga benefícios e melhorias para a população do nosso município”, destacou o líder político Samuel Gonçalves. É isso amigo a união faz a força, estamos juntos, 2026, Roberto, Samuel, Iracema, Orleans Brandão disse: o ex-prefeito Roberto Maués.

O clima foi de entusiasmo e alinhamento político, com manifestações de apoio visando as eleições de 2026. Frases como “a união faz a força” e menções a nomes como Roberto, Samuel, Iracema e Orleans Brandão reforçaram o discurso de coesão e projeto coletivo.

O encontro consolidou-se como um marco político local, sinalizando um novo momento de articulação e fortalecimento da oposição em Paulino Neves

Fonte: TV Celular