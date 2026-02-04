Profissionais da educação de Madeiro participam da Jornada Pedagógica 2026

Por Sousa Neto

Os profissionais da educação do município de Madeiro–PI se reuniram nesta terça-feira, 3 de fevereiro, na quadra de esportes do Colégio Agrícola, para participar da Jornada Pedagógica, momento que marca o planejamento das ações educacionais antes do início do ano letivo.

A Jornada Pedagógica tem como objetivo alinhar estratégias, planejar o ano letivo, avaliar os resultados do ano anterior e discutir temas importantes para o fortalecimento do ensino no município. Durante o encontro, gestores, professores e demais profissionais da educação participaram de debates, orientações e atividades voltadas para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem.

O evento representa um passo fundamental para garantir um início de aulas mais organizado, com metas definidas e foco na qualidade da educação ofertada aos estudantes da rede municipal.

“Hoje foi dado o pontapé inicial do ano letivo de 2026, com a abertura da Jornada Pedagógica, reunindo todo o corpo de secretários, instrutores e profissionais da Secretaria Municipal de Educação. Quero parabenizar toda essa equipe pela belíssima organização e pelo empenho em buscar melhores resultados nos números educacionais do nosso município.

A gente realiza esse evento com muito prazer e alegria, para proporcionar mais conhecimento e melhor aprendizado aos nossos alunos da rede pública municipal. Estamos trazendo palestrantes do estado do Piauí e também de estados vizinhos, justamente para melhorar o entendimento e a qualidade do ensino dos nossos profissionais — desde o professor até o vigia.

Tudo isso é fruto de um compromisso que temos com a nossa população: atender bem as nossas crianças, jovens e adultos, e com isso melhorar os índices da educação em Madeiro.

A expectativa para 2026 é ainda melhor do que foi 2025. No ano passado, durante o período de transição, enfrentamos dificuldades por falta de informações relacionadas ao Censo Escolar da rede municipal. Quando assumimos a prefeitura, já em janeiro, fomos surpreendidos com uma queda de aproximadamente 11 milhões de reais na receita do Fundeb, o que dificultou bastante o trabalho com a educação.

Apesar disso, tomamos todas as providências necessárias ao longo de 2025 e conseguimos recuperar o fôlego para 2026, ampliando a receita em cerca de 5 milhões de reais, totalizando aproximadamente 20 milhões de reais anuais para custear as despesas da educação. Estamos trabalhando com os pés firmes no chão, organizando esses recursos para honrar todos os compromissos ao longo do ano.

A buscativa escolar já começou e será fortalecida antes do início das aulas. A Jornada Pedagógica serve justamente para que diretores, secretários e professores se organizem e façam seus planejamentos. Após esse período, toda a equipe da Secretaria de Educação irá se reunir com os demais secretários para fazer o rastreamento das crianças, jovens e adultos que ainda estão fora da sala de aula.

Nosso objetivo é buscar essas pessoas que hoje se encontram em situação de vulnerabilidade, porque a educação é quem transforma vidas, e esse é o apoio e o compromisso da nossa gestão.

Temos conhecimento de alunos do município de Madeiro que estão matriculados em outros municípios, como no caso da escola de São João do Arraial, que, pela sua expertise e método de ensino, acaba atraindo estudantes do ensino médio. Respeitamos a escolha dos alunos e estamos aqui para apoiar, lembrando que o ensino médio é de responsabilidade do Estado, enquanto o município responde pela educação infantil e pelo ensino fundamental.

Por fim, só tenho a agradecer a toda a equipe de governo que esteve presente nessa Jornada Pedagógica e parabenizar todos os profissionais da educação que estão em busca do conhecimento e da aprendizagem para melhor desempenhar seu trabalho dentro das escolas e da sala de aula. Meu muito obrigado a todos.