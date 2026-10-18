Bloquinho de Nikolas Ferreira vira blocão em Teresina e reúne caravanas de várias cidades do Piauí em apoio a Flávio Bolsonaro

A mobilização realizada neste sábado (17), na Avenida Marechal Castelo Branco, reuniu apoiadores da direita de diversos municípios piauienses, incluindo Luzilândia, Madeiro, Joca Marques, Morro do Chapéu e Esperantina

O que foi anunciado nas redes sociais como o “Bloquinho do Nikolas 22” transformou-se em um verdadeiro blocão neste sábado, 17 de outubro, em Teresina, capital do Piauí. O evento reuniu apoiadores da direita na Avenida Marechal Castelo Branco, em uma mobilização política em apoio a Flávio Bolsonaro para a Presidência da República.

Nikolas Ferreira vem percorrendo o Brasil em uma jornada de mobilização política, levando a mensagem de apoio ao projeto político que defende para o país e reunindo apoiadores por onde passa.

A manifestação na capital piauiense também contou com a participação de caravanas de Luzilândia, Madeiro, Joca Marques, Morro do Chapéu e Esperantina. A presença dos grupos dessas cidades demonstrou a mobilização de apoiadores da direita da região, que se deslocaram até Teresina para participar do ato.

A Avenida Marechal Castelo Branco foi tomada pelos participantes, transformando o pequeno bloco anunciado inicialmente em uma mobilização de maiores proporções, marcada por manifestações políticas e demonstrações de apoio a Flávio Bolsonaro.

O encontro reforçou a movimentação de apoiadores da direita no Piauí em torno do cenário político nacional e das perspectivas para o futuro do Brasil.