Ciro Nogueira participa de caminhada em Joaquim Pires e debate problemas no abastecimento de água

Por Sousa Neto

O senador Ciro Nogueira esteve em Joaquim Pires-PI, na tarde deste domingo, 13 de setembro de 2026, onde participou de uma caminhada pelas ruas da cidade.

Logo ao desembarcar, o senador foi recebido por lideranças políticas da região. Entre os presentes estava o presidente do PL de Luzilândia, Chagas Neto, que participou da visita acompanhado da Caravana da Direita de Luzilândia. Também esteve presente o presidente do PP de Luzilândia, Luciano Sales.

Durante a recepção, Ciro Nogueira cumprimentou o líder político Luizinho, o ex-prefeito Dr. Edios, a vereadora Lívia, o presidente do PL de Joaquim Pires, Adriano Sales, além de outras lideranças políticas.

Em seguida, o senador iniciou uma caminhada pelas ruas do município com destino à Praça do Mercado. O percurso, de aproximadamente um quilômetro, foi marcado por cumprimentos, abraços e manifestações de apoio da população.

Abastecimento de água foi um dos principais assuntos

Além da agenda política, um dos principais assuntos relacionados à visita foi a situação do abastecimento de água na região do Baixo Parnaíba e dos Cocais.

Apesar de ser uma região cercada por recursos hídricos, municípios ainda enfrentam dificuldades com o fornecimento de água nas torneiras. Durante a visita, também foi levantada a questão de que a empresa Águas do Piauí não estaria conseguindo atender à demanda da população.

A questão do abastecimento e a busca por soluções para o problema estiveram entre os temas de destaque durante a passagem do senador por Joaquim Pires.