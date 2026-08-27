Candidato a deputado estadual Natricio Almeida cumpre agenda em Luzilândia e Joaquim Pires

Por Sousa Neto

A campanha eleitoral de 2026 está em andamento e o candidato a deputado estadual Natricio Almeida, de Luzilândia, começa a ampliar sua presença política na região dos Cocais.

Biomédico, filho da professora Neusa e de Miguelzinho do Posto, e primo do ex-vereador Ramundinho, Natricio destaca suas raízes em Luzilândia e seu trabalho na área social.

Sem ainda exercer um mandato eletivo, o candidato atua como coordenador de projetos da Associação Prisma, entidade que desenvolve ações voltadas para pessoas com deficiência.

Entre os projetos está a distribuição de abafadores de ruídos, utilizados principalmente por crianças autistas para ajudar na redução dos impactos causados pelo excesso de estímulos sonoros.

Segundo informações divulgadas pela entidade, a Associação Prisma está presente em 21 municípios piauienses, ampliando suas ações sociais em diferentes regiões do estado.

Natricio Almeida disputa uma vaga na Assembleia Legislativa do Piauí pelo União Brasil, mesmo partido do prefeito de Teresina, Sílvio Mendes.

Agenda na região

Na quarta-feira, 26 de agosto, Natricio esteve em Luzilândia e Joaquim Pires, onde cumpriu compromissos de sua agenda política.

Em Luzilândia, o candidato visitou a sede da direita e concedeu entrevista à Supervale FM. Em seguida, seguiu para Joaquim Pires, onde se reuniu com novos apoiadores de sua candidatura.

A movimentação faz parte da estratégia de Natricio Almeida para fortalecer sua candidatura e ampliar sua presença política na região dos Cocais.