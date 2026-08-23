ADESIVAÇO EM MADEIRO MARCA LANÇAMENTO DAS CAMPANHAS DE THEMÍSTOCLES FILHO E MARCOS AURÉLIO

Por Sousa Neto

Na manhã deste sábado, 22 de agosto, a residência do prefeito Alandelon, em Madeiro, foi palco de um grande adesivaço.

O evento marcou oficialmente o início da mobilização em apoio às candidaturas de Themístocles Filho para deputado estadual e de Marcos Aurélio para deputado federal.

Amigo e aliado político de Themístocles Filho, o prefeito Alandelon abraçou as duas candidaturas e reuniu apoiadores para dar a largada na campanha em Madeiro.

A relação de Themístocles Filho com o município vem de muito tempo.

Há 31 anos, quando Madeiro ainda era um povoado pertencente a Luzilândia, Themístocles Filho, então deputado estadual, apresentou durante a legislatura de 1991 a 1994 um projeto de lei pela emancipação política do povoado.

Em 1995, o projeto se tornou realidade e Madeiro conquistou sua emancipação, tornando-se oficialmente município.

Uma história que criou um forte vínculo entre Themístocles Filho e Madeiro e que faz parte da própria história de criação do município.

Agora, décadas depois, essa relação volta a ganhar força no cenário político.

O prefeito Alandelon declara seu apoio a Themístocles Filho para deputado estadual e a Marcos Aurélio para deputado federal.

E o adesivaço deste sábado representa o pontapé inicial dessa caminhada eleitoral em Madeiro.

Além das duas candidaturas, o evento também demonstra a força e a união do grupo político liderado pelo prefeito Delon.

É o time do prefeito Alandelon entrando em campo para as eleições de 2026.