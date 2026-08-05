Convenção do PSD homologa candidatura de Eduardo Braide ao Governo do Maranhão e reúne caravanas de todo o estado
Por Sousa Neto
A primeira semana de agosto de 2026 começou com força para a política maranhense. Nesta segunda-feira (3), o Partido Social Democrático (PSD) realizou sua convenção estadual, homologando a candidatura de Eduardo Braide ao Governo do Maranhão.
O evento aconteceu no Multicenter Sebrae, em São Luís, e reuniu milhares de apoiadores, lideranças políticas e caravanas de diversas regiões do estado, marcando o início oficial da campanha.
Representando a região dos Lençóis Maranhenses, a caravana de Paulino Neves marcou presença no encontro. O grupo foi recepcionado pelo prefeito Raimundo Lídio na entrada do centro de eventos, reafirmando seu apoio à candidatura de Eduardo Braide na disputa pelo Palácio dos Leões.
A convenção reuniu representantes de diversos municípios maranhenses e oficializou a candidatura de Eduardo Braide para as eleições estaduais de 2026, consolidando o início de sua caminhada rumo ao Governo do Maranhão.