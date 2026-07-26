MDB reúne multidão em Teresina e dá largada para as eleições de 2026

Por Sousa Neto

O MDB (Movimento Democrático Brasileiro) deu a largada neste sábado, 25 de julho, rumo às eleições de 2026.

As dependências do Espaço Cajuína, no Centro de Convenções Atlantic City, em Teresina, ficaram pequenas para receber as caravanas vindas de todas as regiões do Piauí, que participaram de um evento marcado pela mobilização política e pelo fortalecimento da legenda.

O vice-governador do Piauí, Themístocles Filho, pré-candidato a deputado estadual, e seu filho, Marcos Aurélio, pré-candidato a deputado federal, conduziram o grande encontro, que reuniu lideranças, prefeitos, vereadores, filiados e apoiadores.

E quem não poderia faltar ao evento foi o prefeito de Madeiro-PI, Alandelon, que mantém uma sólida parceria política com o vice-governador Thermístocles Filho. Essa aliança foi fundamental para sua ascensão política no município e tem contribuído para a continuidade de sua administração, por meio da destinação de emendas e investimentos para o Madeiro.