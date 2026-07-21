PP, PL e União Brasil oficializam união política em ato realizado em Teresina

Por Sousa Neto

Foi oficializada nesta segunda-feira (20) a união política entre o Partido Progressistas (PP), o Partido Liberal (PL) e o União Brasil no Piauí. O ato aconteceu na sede estadual do PL, em Teresina, reunindo importantes lideranças da capital e também representantes de diversos municípios do interior do estado.

Participaram do evento o pré-candidato ao Governo do Piauí, Joel Rodrigues (PP), o pré-candidato ao Senado Federal, Thiago Junqueira (PL), e o senador Ciro Nogueira (PP), uma das principais lideranças políticas do estado.

Representando o norte do Piauí, estiveram presentes Luciano Sales, presidente do PP de Luzilândia; Chagas Neto, presidente do PL de Luzilândia; e Francisco Oliveira, presidente do PL de Joca Marques.

A união entre PP, PL e União Brasil fortalece o grupo político que pretende disputar as eleições de 2026 no Piauí. As lideranças destacaram a importância da construção de um projeto conjunto para o estado, com foco no desenvolvimento regional, na geração de oportunidades e no fortalecimento da representatividade política das três siglas.

O encontro em Teresina marcou mais um passo na articulação da oposição para o próximo pleito estadual, consolidando a aproximação entre os partidos e ampliando a mobilização de suas lideranças em todas as regiões do Piauí.