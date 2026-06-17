JOEL RODRIGUES E SAMANTA CUMPREM AGENDA EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO DOS COCAIS

Por Sousa Neto

A semana começou movimentada na Região dos Cocais com a visita do pré-candidato ao Governo do Piauí, Joel Rodrigues, e da pré-candidata a deputada federal Samanta, conhecida como “A Bolsonarista da Família”. A agenda teve início na tarde desta segunda-feira, 15 de junho de 2026, no município de Morro do Chapéu do Piauí.

Durante a passagem pela cidade, os dois cumpriram compromissos distintos e mantiveram encontros com moradores, lideranças e apoiadores. Enquanto Joel Rodrigues participou de conversas e visitas em diferentes pontos do município, Samanta aproveitou a oportunidade para ampliar o diálogo com representantes locais e conhecer de perto demandas apresentadas por moradores da região.

Um dos encontros de destaque foi a visita de Samanta a Tati Bolsonaro. O encontro serviu para fortalecer o diálogo entre lideranças que acompanham o cenário político regional e nacional.

Após os compromissos em Morro do Chapéu do Piauí, a comitiva seguiu para Luzilândia, onde realizou uma rápida visita à sede do Partido Liberal (PL), que se encontra em fase final de conclusão. No local, os visitantes puderam acompanhar o andamento da estrutura que deverá servir de ponto de apoio para atividades partidárias e reuniões políticas na região.

A agenda teve continuidade durante a noite no município de Joaquim Pires, onde Joel Rodrigues e Samanta participaram de encontros com lideranças políticas, simpatizantes e moradores. As reuniões foram marcadas por conversas sobre o atual cenário político do estado, além da troca de ideias sobre demandas consideradas importantes para o desenvolvimento dos municípios da Região dos Cocais.

A visita faz parte de uma série de agendas que vêm sendo realizadas por lideranças políticas em diversas regiões do Piauí, em um período de intensa movimentação e articulação visando as eleições de 2026. A expectativa é que novos encontros e visitas ocorram nos próximos meses, ampliando o diálogo entre pré-candidatos, lideranças locais e a população dos municípios piauienses.