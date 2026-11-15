Comunidade de São Gregório ganha poço e passa a contar com água gratuita em Luzilândia
Por Sousa Neto
Iniciativa do Grupo Sociopolítico do Pov. São Grigório, com apoio da Igreja Presbiteriana Ebenezer, busca amenizar os efeitos da crise de abastecimento enfrentada pela população.
Em meio à crise de abastecimento de água que afeta moradores de Luzilândia, uma iniciativa de mobilização social resultou em um importante benefício para a comunidade do povoado São Gregório. No dia 14 de novembro, foi inaugurado um poço que passa a disponibilizar água gratuitamente para os moradores.
A conquista foi resultado de uma articulação do Grupo Sociopolítico do povoado São Gregório, que conseguiu mobilizar o apoio do trabalho social da Igreja Presbiteriana Ebenezer para viabilizar a obra.
A iniciativa chega em um momento delicado, marcado pelas dificuldades enfrentadas por famílias que convivem diariamente com a falta de água. Em algumas situações, a escassez tem provocado conflitos entre moradores, evidenciando a dimensão do problema.
Com a inauguração do poço, a comunidade passa a contar com mais uma alternativa de acesso à água, sem custos para os usuários.
A ação demonstra a importância da participação da sociedade organizada e da solidariedade na busca por soluções para problemas que afetam diretamente a qualidade de vida da população.
Enquanto a crise de abastecimento continua sendo uma preocupação em Luzilândia, iniciativas como essa representam um alívio para as comunidades que mais precisam.