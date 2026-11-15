Por Sousa Neto

Iniciativa do Grupo Sociopolítico do Pov. São Grigório, com apoio da Igreja Presbiteriana Ebenezer, busca amenizar os efeitos da crise de abastecimento enfrentada pela população.

Em meio à crise de abastecimento de água que afeta moradores de Luzilândia, uma iniciativa de mobilização social resultou em um importante benefício para a comunidade do povoado São Gregório. No dia 14 de novembro, foi inaugurado um poço que passa a disponibilizar água gratuitamente para os moradores.

A conquista foi resultado de uma articulação do Grupo Sociopolítico do povoado São Gregório, que conseguiu mobilizar o apoio do trabalho social da Igreja Presbiteriana Ebenezer para viabilizar a obra.

A iniciativa chega em um momento delicado, marcado pelas dificuldades enfrentadas por famílias que convivem diariamente com a falta de água. Em algumas situações, a escassez tem provocado conflitos entre moradores, evidenciando a dimensão do problema.

Com a inauguração do poço, a comunidade passa a contar com mais uma alternativa de acesso à água, sem custos para os usuários.

A ação demonstra a importância da participação da sociedade organizada e da solidariedade na busca por soluções para problemas que afetam diretamente a qualidade de vida da população.

Enquanto a crise de abastecimento continua sendo uma preocupação em Luzilândia, iniciativas como essa representam um alívio para as comunidades que mais precisam.