Prefeito de Paulino Neves convida pré-candidato ao governo a conhecer potencial da região

Por Sousa Neto

O prefeito de Paulino Neves – MA, Raimundo Lídio, cumpriu agenda, onde se reuniu com o pré-candidato ao Governo do Maranhão, Eduardo Braide, para um diálogo político.

Durante o encontro, Raimundo Lídio destacou a importância de fortalecer áreas estratégicas como infraestrutura e turismo, especialmente nos municípios que integram os Lençóis Maranhenses e o Delta do Parnaíba. Segundo ele, a visita do pré-candidato à cidade poderá contribuir para que essas pautas sejam conhecidas de perto.

“Fica o convite para que ele possa estar em Paulino Neves, conhecer nossa realidade e todo o potencial que temos na região. É importante que quem pretende governar o estado tenha esse contato direto com os municípios”, afirmou o prefeito. Por sua vez, Braide ressaltou o interesse em conhecer mais de perto as demandas locais.