Coligação Ampla PL e PP de Luzilândia-PI cumpre agenda na capital

Teresina-PI O primeiro compromisso ocorreu na sede estadual do PL, onde o grupo foi recepcionado pelo vice-presidente estadual do partido e pré-candidato a deputado estadual, Neo Lopes. Na ocasião, foram apresentados novos integrantes: Adriano Sales, presidente do PL de Joaquim Pires-PI, e Francisco Oliveira, presidente do PL de Joca Marques-PI.

Em seguida, a comitiva esteve na Câmara Municipal de Teresina, em reunião no gabinete da vereadora Samanta.

Por fim, a agenda foi encerrada na sede do Progressistas (PP), em encontro com o pré-candidato ao Governo do Piauí, Joel.