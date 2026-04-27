Prefeito Alandelon reivindicou obras e o governador atendeu

Por Sousa Neto

O capital social do prefeito Alandelon, em Madeiro-PI, segue em alta.

Após solicitar a recuperação da estrada que liga o município à PI-212, passando por Joca Marques, o gestor foi prontamente atendido. E não parou por aí: o governador Rafael Fonteles também autorizou mais quatro ordens de serviço para o município.

A tarde do dia 25 de abril foi bastante movimentada aqui em Madeiro. O governador, acompanhado de sua equipe, esteve na cidade para anunciar novos investimentos e acompanhar de perto o andamento das obras.

A recuperação da estrada já apresenta resultados em vários trechos, com serviços concluídos e outros em fase final.

Madeiro segue avançando, com mais infraestrutura e desenvolvimento para a população.