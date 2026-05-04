Prefeito Alandelon realiza Festa do Trabalhador de Madeiro-PI com grande participação popular

Por Sousa Neto

MADEIRO-PI O prefeito Alandelon realizou, neste 1º de maio de 2026, a maior Festa do Trabalhador de Madeiro-PI, superando a edição do ano passado e reforçando a tradição que já é considerada a mais importante do calendário do município.

A celebração carrega um significado especial, já que Madeiro tem origem como povoado de Luzilândia, com forte base na agricultura e no trabalho braçal — fatores que ajudaram a consolidar a data como um momento de valorização do trabalhador.

A programação começou, com culto em ação de graças e missa, seguidos por homenagens das escolas, atividades esportivas, momentos de lazer e o tradicional hasteamento das bandeiras.

Na Praça das Mangueiras, foi realizado o tradicional café da manhã do Trabalhador, com direito a parabéns, reunindo a população em um clima de confraternização. Na sequência, houve a entrega do novo fardamento para a equipe do SAMU, reforçando o compromisso com os profissionais da saúde.

Durante o evento, os trabalhadores concorreram a diversos prêmios, com destaque para o sorteio de uma moto zero quilômetro, um dos momentos mais aguardados da programação.

Já no período da tarde, a festa continuou com um animado concurso de forró envolvendo o público da melhor idade, mantendo o clima festivo e de valorização cultural.

Na sequência, o senador Ciro Nogueira esteve presente em Madeiro para a entrega de dois veículos novos ao município, além de uma máquina pesada, fruto de emenda do deputado federal Marcos Aurélio, fortalecendo a estrutura administrativa e de serviços da cidade.

Outro momento importante foi o lançamento da pedra fundamental para a construção de uma creche tipo 2, ampliando os investimentos na educação municipal.

A programação foi encerrada com uma grande festa na Praça das Mangueiras, reunindo moradores e visitantes.

A gestão municipal destacou que o evento reforça o reconhecimento e o respeito aos trabalhadores, que são a base do desenvolvimento de Madeiro.