II PASSEIO RIO BURITI 2026, SÃO BERNARDO-MA

Por Sousa Neto

SÃO BERNARDO – MA O Portal L Notícias acompanhou de perto o evento que teve início no Balneário Cai N’Água, onde os participantes se reuniram para um café da manhã animado, com música e momentos de descontração.

Em seguida, o grupo iniciou a subida pelo Rio Buriti com destino ao povoado Santa Maria, enfrentando um percurso de aproximadamente 11 quilômetros. Durante o trajeto, não faltaram desafios típicos de uma aventura em meio à natureza, com trechos mais exigentes e paradas estratégicas para descanso e recomposição.

Nesta época do ano, o Rio Buriti apresenta um cenário ainda mais impressionante. Com o aumento do volume de água, o rio chega a alagar e transbordar em alguns pontos, se expandindo pelas margens e proporcionando uma experiência única aos navegadores.

Mais do que aventura e integração, o evento também carrega uma importante missão: conscientizar sobre a preservação ambiental. A organização reforça o alerta para que os participantes não joguem lixo no rio e para os ribeirinhos evitem o desmatamento das margens, atitudes essenciais para a conservação desse patrimônio natural.

O Rio Buriti tem papel fundamental na história da região. Foi responsável pelo surgimento de cidades como São Bernardo e diversos povoados ao longo de suas margens, além de ter contribuído diretamente para o desenvolvimento econômico desta parte do Maranhão.

Hoje, segue como símbolo de vida, cultura e resistência, destacando a importância de preservar suas águas e seu entorno para as futuras gerações.