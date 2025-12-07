Home » Destaques » MADEIRO-PI — GESTÃO “GOVERNANDO JUNTO COM O POVO”: PREFEITO ALAN DELON AVANÇA RUMO AO SELO UNICEF 2025-2028

MADEIRO-PI — GESTÃO “GOVERNANDO JUNTO COM O POVO”: PREFEITO ALAN DELON AVANÇA RUMO AO SELO UNICEF 2025-2028

Madeiro-Pi deu mais um passo importante rumo ao selo Unicef 2025-2028.

A gestão “governando junto com o povo”, do prefeito Alan Delon, realizou nesta quinta-feira, 5 de dezembro, o primeiro fórum comunitário municipal pelos direitos das crianças e adolescentes.

O encontro aconteceu no Cras de Madeiro e reuniu profissionais da educação, saúde, assistência social, conselho tutelar, lideranças comunitárias e famílias da cidade.

Durante o evento, foram apresentadas palestras, discussões e atividades culturais que destacaram a importância de fortalecer as políticas públicas voltadas à infância e à adolescência.

A equipe técnica explicou as metas do selo Unicef, que incluem melhorias na educação, redução da evasão escolar, ampliação da saúde infantil, proteção social e participação ativa dos adolescentes nas ações do município.

Com esse fórum, Madeiro reafirma o compromisso de garantir mais oportunidades, qualidade de vida e um futuro melhor para suas crianças e jovens.