Carro colide com a casa do vice-prefeito Oliveirinha em Luzilândia na manhã deste domingo

Carro colide com a casa do vice-prefeito Oliveirinha em Luzilândia na manhã deste domingo

Por Sousa Neto

Luzilândia amanheceu surpresa neste domingo (30/11/2025) após um veículo colidir contra a residência do vice-prefeito Oliveirinha. O caso ocorreu por volta das 6h da manhã.

Segundo informações apuradas pela reportagem no local, há suspeita de que a secretária de Cultura do município, Marcela Marques, estivesse dirigindo o veículo no momento do ocorrido. No entanto, as circunstâncias ainda não foram confirmadas oficialmente.

No momento do impacto, o vice-prefeito dormia em um quarto próximo à sala atingida pelo veículo, o que aumentou a preocupação da família e de vizinhos. Apesar do susto, ele não se feriu.

A Polícia Militar esteve na residência, realizou os primeiros procedimentos e aguarda agora a chegada da perícia técnica, que deverá detalhar como tudo aconteceu e esclarecer quem realmente conduzia o veículo.