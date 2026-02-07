Gildomar Farias, presidente da ATTRASM, organiza curso do Senar que impulsiona geração de renda

Por Sousa Neto

Moradores do povoado São Miguel, em São Bernardo-MA, participaram de um curso de Produção de Conservas, Compotas e Frutas Cristalizadas, promovido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). A capacitação, com duração de três dias, reuniu homens e mulheres interessados em aprender novas técnicas de aproveitamento dos frutos da região.

Durante o curso, os participantes aprenderam na prática como fabricar e conservar alimentos, agregando valor à produção local e ampliando as oportunidades de geração de renda por meio da comercialização de produtos como doces, sorvetes e licores artesanais.

O curso foi organizado por Gildomar Farias, presidente da ATTRASM — Associação dos Trabalhadores Residentes do Assentamento São Miguel, que destacou a importância da iniciativa para fortalecer os trabalhadores da comunidade e incentivar o empreendedorismo local.

A iniciativa contou ainda com a parceria da Prefeitura Municipal de São Bernardo, na gestão do prefeito Chico Carvalho, representada pela procuradora do município, Dra. Natália. O Instituto de Desenvolvimento dos Cocais (IDC) também participou da ação, por meio do presidente Luciano Sales e do secretário-geral Chagas Neto.

A qualificação profissional fortalece o desenvolvimento econômico da comunidade e abre novos caminhos para que as famílias transformem conhecimento em renda