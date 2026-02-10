Deputada Ana Paula consolida trajetória marcada pela defesa social e fortalecimento das mulheres no Piauí

Parlamentar do MDB acumula experiência no Executivo e no Legislativo e se destaca por projetos nas áreas de educação, cidadania, direitos das mulheres e meio ambiente

A deputada estadual Ana Paula (MDB) construiu, ao longo de décadas, uma trajetória sólida na política piauiense, marcada pela atuação em cargos estratégicos no Executivo e por uma presença constante no Legislativo estadual. Pedagoga de formação, a parlamentar tem concentrado sua atuação em pautas sociais, com ênfase na educação, cidadania, igualdade de gênero e proteção ambiental.

Natural de Guadalupe, no sul do Piauí, Ana Paula iniciou sua vida pública no município de Sebastião Leal, onde fez história ao se eleger prefeita em 1996, sendo reeleita em 2000. À frente do Executivo municipal, destacou-se por ações voltadas à infraestrutura básica, fortalecimento dos serviços públicos e atenção às áreas sociais, o que projetou seu nome para além da região.

A experiência acumulada no Executivo abriu caminho para a política estadual. Eleita deputada estadual em 2006, Ana Paula exerceu dois mandatos consecutivos na Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi) e retornou à Casa em 2023, após nova eleição, consolidando seu terceiro mandato parlamentar. Paralelamente, ocupou cargos de destaque no Governo do Estado, como secretária de Justiça, secretária de Assistência Social e Cidadania e superintendente da SAAD Norte, em Teresina.

Atuação legislativa e principais bandeiras

Na Alepi, Ana Paula tem se destacado pela apresentação e defesa de projetos voltados à formação cidadã e à melhoria dos serviços públicos. Entre as propostas de maior repercussão está a criação da Política Estadual de Educação no Trânsito, que busca inserir conteúdos de conscientização viária no ambiente escolar, com foco na prevenção de acidentes e na construção de uma cultura de responsabilidade no trânsito.

Outra frente de atuação da parlamentar é a defesa dos direitos das mulheres. Integrante ativa do MDB Mulher no Piauí, Ana Paula tem participado de debates e articulações para ampliar a presença feminina nos espaços de poder e fortalecer políticas públicas voltadas à proteção de mulheres em situação de vulnerabilidade.

A deputada também tem direcionado esforços para a modernização da gestão pública e o uso da tecnologia como ferramenta de participação social. Um exemplo é o projeto que propõe a criação do aplicativo “Piauí sem Queimadas”, que permitiria à população denunciar focos de incêndio de forma ágil, contribuindo para o combate a crimes ambientais e a preservação dos recursos naturais do Estado.

Além disso, projetos de cunho social, como o que garante a divulgação da gratuidade da segunda via de documentos em casos de furto ou roubo, reforçam a atuação da parlamentar na defesa dos direitos básicos do cidadão, especialmente das camadas mais vulneráveis da população.

Papel político e cenário atual

Filiada ao MDB, Ana Paula é considerada uma das principais lideranças femininas do partido no Piauí. No cenário político atual, tem defendido o fortalecimento do diálogo entre as legendas que compõem a base governista e a construção de consensos internos, especialmente no que diz respeito às estratégias partidárias e à ampliação da representatividade feminina nas eleições.

Com uma trajetória que transita entre o Executivo e o Legislativo, a deputada mantém atuação focada em pautas sociais e institucionais, consolidando-se como uma parlamentar de perfil técnico e político, com influência tanto nas articulações partidárias quanto na formulação de políticas públicas.

Ao longo de sua carreira, Ana Paula se firmou como um nome de relevância na política estadual, reunindo experiência administrativa, atuação legislativa e defesa de bandeiras voltadas ao desenvolvimento social e à inclusão, elementos que seguem orientando seu mandato na Assembleia Legislativa do Piauí.