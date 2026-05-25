Por Sousa Neto

O pré-candidato ao Governo do Maranhão, Eduardo Braide, cumprindo agenda de visitas, esteve nesta sexta-feira, 22 de maio de 2026, na cidade de Paulino Neves-MA.

O convite feito pelo prefeito Raimundo Lídio.

A principal pauta do encontro foi a integração do turismo entre as cidades da região, com o objetivo de fortalecer a economia e atrair mais investimentos.

Segundo o prefeito Raimundo Lídio, uma cidade não consegue se desenvolver sozinha através do turismo. “É preciso que todas as cidades cresçam juntas. Por isso defendemos essa integração para fortalecer toda a região dos Lençóis Maranhenses”, destacou o prefeito.

Eduardo Braide agradeceu a recepção e destacou a importância de ouvir quem vive e trabalha no turismo da região.

“Uma cidade turística precisa ser boa para quem visita, mas, antes disso, precisa ser boa para quem mora nela”, afirmou.

Durante o encontro, Eduardo Braide defendeu investimentos para a região nas áreas do turismo e da saúde.

Entre as propostas citadas está a construção de um novo hospital regional em Barreirinhas com 100 leitos.