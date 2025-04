Home » Destaques » Pavimentação precária e prioridades questionáveis geram críticas em Luzilândia

Pavimentação precária e prioridades questionáveis geram críticas em Luzilândia

Por Sousa Neto

Luzilândia (PI) — Moradores da cidade continuam enfrentando problemas estruturais em pontos críticos da pavimentação asfáltica que cedem com frequência ao tráfego de veículos. As soluções oferecidas pela gestão municipal têm sido paliativas e de curta duração.

Av. Porto Alegre

Um dos exemplos mais recentes ocorre na saída para Joaquim Pires-PI onde termina a avenida Porto Alegre. No verão passado uma empresa realizou um serviço de recapeamento deixando o local aparentemente recuperado. No entanto, com a chegada das primeiras chuvas o asfalto voltou a ceder, revelando que a intervenção não passou de uma solução superficial.

Outro caso emblemático envolve à avenida Porto Alegre, uma das principais vias residenciais da cidade. O trecho permanece em más condições há anos, sem qualquer sinal de obra definitiva. Apesar de estar em seu segundo mandato a prefeita Fernanda Marques ainda não apresentou um plano de recuperação para a via.

Av. Porto Alegre

Enquanto isso, a construção da avenida Edilberto Marques em uma área desabitada, gera revolta entre os moradores. “Dinheiro apareceu para cortar um morro no meio e fazer uma avenida onde não mora ninguém, mas para arrumar uma onde vivem muitas famílias, até agora nada”, desabafa um morador.

Av. Edilberto Marques

A situação levanta dúvidas sobre os critérios adotados pela administração municipal na alocação de investimentos quer seja do governo do estado, federal ou municipal em infraestrutura e mobilidade urbana. A população segue aguardando ações concretas e duradouras.

