O Instituto de Desenvolvimento dos Cocais (IDC) iniciou 2026 na estrada, e a primeira visita do ano foi realizada no povoado Oficina, no município de Luzilândia, no Piauí.

O povoado Oficina está localizado à margem da segunda maior lagoa do estado, a Lagoa do Cajueiro, situada entre os municípios de Luzilândia e Joaquim Pires, terra da carnaúba — palmeira de grande importância econômica e alvo de interesse estratégico do IDC.

Durante a visita, o presidente do IDC, Luciano Sales, acompanhado do secretário-geral e consultor técnico Chaga Neto e do assessor de imprensa do Isntituto, Sousa Neto , conheceu de perto o trabalho artesanal do senhor Raimundo, que atua na produção da cera da carnaúba.

A equipe dialogou sobre como essa atividade pode ser fortalecida e ampliada com o apoio técnico e institucional do IDC, gerando mais desenvolvimento e renda para a comunidade local.

O senhor Raimundo, conhecido na comunidade como Nego, apresentou à equipe do (IDC) todo o passo a passo da produção artesanal da cera da carnaúba.

O processo tem início com o corte das palhas da carnaúba. Em seguida, as palhas são riscadas e colocadas ao sol para secagem. Após estarem completamente secas, o material é levado para um suporte específico, onde o senhor Raimundo utiliza um pedaço de madeira para bater nas palhas, permitindo a extração do pó.

Com o pó extraído, a próxima etapa é levá-lo ao fogo, onde ocorre a transformação na cera da carnaúba, matéria-prima amplamente utilizada pela indústria na fabricação de diversos produtos

Mas o processo ainda não termina aí. Após a cera ficar pronta, surge uma pergunta comum: o que é feito com a palha da carnaúba após a extração do pó?

A resposta é simples: nada se perde. O material remanescente é reaproveitado e transformado em vassouras artesanais, que posteriormente são comercializadas em Luzilândia, Joaquim Pires e em outras cidades da região.

Essa prática demonstra a importância do aproveitamento integral da carnaúba, fortalecendo a economia local, gerando renda e promovendo a sustentabilidade — valores que dialogam diretamente com os objetivos do Instituto de Desenvolvimento dos Cocais (IDC)

Vamos conhecer também as ultimas duas visitas do IDC de 2025 no Morro do Salto da Pedra, São Bernardo-MA, e no povoado Murici, Madeiro – PI