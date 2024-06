Home » Destaques » Valdeci Cavalcante é homenageado com a Medalha do Mérito do Ministério Público no Piauí

Economia. Publicado em: 6 de junho de 2024 - Ás: 20:47 - Categorias: Destaques

Valdeci Cavalcante é homenageado com a Medalha do Mérito do Ministério Público no Piauí

O presidente da Fecomércio Sesc Senac no Piauí, Valdeci Cavalcante, foi homenageado com a Medalha do Mérito do Ministério Público “Procurador de Justiça Antônio Gonçalves Vieira”, em solenidade nesta quinta-feira, dia 6 de junho. A solenidade aconteceu no auditório do Ministério Público e reuniu diversas autoridades políticas e sociais.

A Medalha do Mérito do Ministério Público é concedida a personalidades que contribuíram com as ações do MP no Piauí.

Além de Valdeci Cavalcante, também receberam a comenda o presidente do Tribunal de Justiça do Piauí, desembargador Hilo de Almeida Sousa, o secretário de Governo do Piauí, Marcelo Nolleto, o secretário de Segurança do Piauí, Chico Lucas, a Promotora de Justiça, Cláudia Seabra, o promotor de Justiça, João Malato Neto, e o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho (22ª Região), Francisco Meton Marques de Lima, dentre outras autoridades.

Os homenageados são personalidades que contribuíram para o fortalecimento e a efetivação das ações do Ministério Público no Piauí. O procurador-Geral de Justiça do Piauí, Cleandro Moura, ressaltou a importância do reconhecimento do trabalho das personalidades que desempenham papéis fundamentais na defesa da justiça e da sociedade.

Valdeci Cavalcante, destacou a honra e a responsabilidade de ser reconhecido pelo Ministério Público, instituição essencial para a manutenção da ordem e da justiça. “Este reconhecimento é um incentivo para continuarmos trabalhando em prol da sociedade piauiense, buscando sempre a justiça e o bem comum”, afirmou Cavalcante.