Publicado em: 23 de julho de 2024 - Categorias: Arte e Música

Trilha Sonora do Criativa Duo é destaque no 12 Festival de Teatro de Conselheiro Lafaiete em Minas Gerais

O Piauí esteve representado em Conselheiro Lafaiete (MG) com o grupo Criativa Duo, que levou um pouco da cultura do estado para o Festival FACE. Além de mostrar muitos dos dramas que acometem as pessoas colocadas em situação análoga à escravidão, o grupo insere na cena trechos do pensamento do pensador Nego Bispo e músicas de artistas piauienses.

Com isso, o Criativa Duo venceu o prêmio de Melhor Trilha Sonora na categoria Drama Nacional com um repertório selecionado e construído pelo músico e sonoplasta Athos Rodolfo, que escolheu elementos sonoros minuciosamente calculados para representar os carvoeiros e outros tipos de trabalhadores cujos direitos foram furtados.

“Foi uma surpresa muito grande receber um prêmio em um festival nacional, principalmente porque estamos no início dessa pesquisa. Como sonoplasta, fiquei sem palavras, mas foi um incentivo para continuarmos a fazer o melhor em prol da arte e mostrar, de forma artística, o que muitos não costumam falar”, diz Athos Rodolfo.

A peça contém as músicas dos piauienses: “Corre”, de autoria do Narcoliricista; “Segura a Corrente”, de Hugo dos Santos; e “Silêncio”, de Tipuá. Todas falam de temas da peça que problematizam a liberdade, as dificuldades do ambiente urbano e a ancestralidade.

O festival aconteceu de 12 a 21 de julho, e a apresentação de Crisálida de Ar subiu aos palcos no dia 20 de julho no Teatro Municipal, despertando muitas reações. O grupo de atores amadores comemora a premiação também com o Prêmio Especial do Júri, totalizando dois prêmios.

Amanhã, dia 24 de julho (quarta-feira), o Criativa Duo encerra a temporada de apresentações em Teresina, finalizando em grande estilo no palco do Theatro 4 de Setembro. A apresentação acontecerá às 19h, e os ingressos já estão à venda no Sympla.

Foto: Dayvison Lima