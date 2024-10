Home » Destaques » Reforma do mercado de Luzilândia

Reforma do mercado de Luzilândia

A população de Luzilândia está prestes a ver um sonho antigo sair do papel: a tão aguardada reforma do Mercado Municipal. Em visita ao local, estiveram presentes o secretário de administração, Alex Alves, e Lucas, representante da Saga Engenharia, para ajustar os detalhes dessa obra que promete trazer um novo padrão de qualidade ao mercado público.

A reforma é um desejo de longa data dos moradores, que há anos esperavam por melhorias significativas no espaço. “Com a graça de Deus, com muito trabalho e dedicação por Luzilândia, vamos, enfim, tirar esse sonho do papel”, comentou um dos envolvidos no projeto. A revitalização do mercado promete um impacto positivo para toda a comunidade, trazendo melhorias para os comerciantes, agricultores, açougueiros e demais usuários do espaço.