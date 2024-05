Home » Destaques » Piso da enfermagem será aplicado em instituição privada de Teresina

Vale para clínicas que tenham no mínimo 60% de atendimento pelo SUS, como clínicas de hemodiálise.

Após dias de lutas e incertezas, os profissionais da Enfermagem receberam uma boa notícia. Foi publicada no Diário Oficial de Teresina, nessa segunda-feira (22), a Portaria Nº 271/2024, que regulamenta o repasse do piso salarial de enfermagem para as clínicas privadas, que tenham no mínimo 60% de atendimento do SUS, incluindo as clínicas de hemodiálise.

Segundo a portaria, compete à Fundação Municipal de Saúde (FMS) o repasse dos recursos às entidades privadas. O piso foi instituído em agosto de 2022, regido pela Lei Federal nº. 14.434, que beneficia Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Auxiliares de Enfermagem e Parteiras.

O marco histórico foi comemorado pelo Conselheiro Federal de Enfermagem (COFEN) e pré-candidato a vereador de Teresina, Antonio Neto. Para ele, essa vitória faz parte da luta diária dos profissionais em busca da valorização da classe. “Ficamos felizes por contribuir nessa luta. Como coordenador da comissão de valorização da Enfermagem do COREN-PI é minha missão promover melhores condições de trabalho e remuneração justa para os profissionais da saúde, e essa é uma conquista que reafirma nosso compromisso com a valorização da saúde pública. Ao reconhecer o empenho daqueles que dedicam suas vidas a cuidar do próximo, estamos não apenas valorizando seus esforços, mas também fortalecendo o sistema de saúde e garantindo um serviço de qualidade para todo”, destacou.