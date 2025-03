Home » Brasil » Pedidos de recuperação judicial crescem 61,8% e aquecem mercado de venda de processos trabalhistas

12 de fevereiro de 2025

Pedidos de recuperação judicial crescem 61,8% e aquecem mercado de venda de processos trabalhistas

Dados são da Serasa Experian; com receio de perder as indenizações, muitos trabalhadores optam por alternativa que dá acesso rápido ao valor e elimina o risco

O número de empresas que entraram com pedido de recuperação judicial em 2024 cresceu 61,8% no Brasil em comparação a 2023, chegando a 2.273 solicitações, segundo o Indicador de Falência e Recuperação Judicial da Serasa Experian. Este é considerado o maior índice desde o início da série histórica e o mais alto dos últimos 10 anos. Os dados divulgados mostram que as Micro e Pequenas Empresas foram responsáveis por 1.676 requerimentos, o que representa 78,4% em relação a 2023. As médias e grandes empresas registraram 416 e 181 solicitações, respectivamente.

Recentemente, marcas conhecidas entraram com pedidos de recuperação judicial: Polishop, Rede Starbucks, Eataly, Subway, Casa do Pão de Queijo, Intercement, Casas Bahia, Dia Brasil, entre outras. A livraria Saraiva, por sua vez, teve falência decretada. As estatísticas evidenciam o risco de quem tem um processo trabalhista “parado” na Justiça. Com receio de perder suas indenizações, cada vez mais trabalhadores têm optado por uma alternativa legal, rápida e segura: a venda de seus processos.

Os pedidos de recuperação judicial são resultado das empresas que acumularam uma quantidade significativa de dívidas atrasadas, chegando à beira da insolvência, ou seja: uma declaração judicial de que as dívidas são maiores do que o próprio patrimônio.

Para os trabalhadores, o problema é que, se a empresa que deve para ele entrar em recuperação judicial ou decretar falência, os valores que eles receberiam como indenização trabalhista ficam comprometidos e podem não ser recebidos ou demorar mais que o previsto para receber.

Muitos fatores influenciam no tempo de recebimento de um processo trabalhista: pode ser a complexidade do caso, onde o prazo de pesquisa e apresentação de evidências é longo, o tempo para o julgamento, ou mesmo a sobrecarga de processos no Tribunal também pode estender a demora em finalizar o processo, além dos procedimentos cheios de burocracia.

“Neste cenário de instabilidade econômica, a venda do processo trabalhista se mostra, mais uma vez, como uma alternativa interessante para quem não quer correr o risco de a empresa entrar em recuperação judicial e acabar não recebendo. Quando a empresa entra em recuperação, poderão existir limites para pagamentos e quais pagamentos deverão ser realizados primeiro, e isso pode comprometer o recebimento de cada trabalhador, dependendo do valor a que ele tem direito, com risco de aumentar ainda mais o tempo de espera”, comenta Herbert Camilo, CEO da Anttecipe. com.

Antes que isso aconteça, a venda do processo trabalhista evita que o trabalhador fique sem receber. A alternativa de antecipar os valores de uma ação, a chamada cessão de crédito judicial, está prevista no artigo 286 do Código Civil.

Como funciona



A Anttecipe. com é uma empresa que compra ações trabalhistas aptas para negociação e concede empréstimos com processo trabalhista em garantia. A empresa pode pagar pela compra até 80% do valor líquido que o reclamante tem direito no processo, em até 24h após a assinatura do contrato. A negociação da venda do processo trabalhista é 100% online.

Sobre a Anttecipe. com



A Anttecipe.com é uma empresa que compra processos trabalhistas (crédito judicial) e precatórios, além de conceder empréstimo com os processos trabalhistas como garantia.

É formada por profissionais que atuam há mais de 20 anos no mercado e reúnem expertise nas áreas Financeira, Operacional, Jurídica, Customer Experience, E-commerce e Marketing.

A empresa já atendeu mais de 3.500 clientes e negociou mais de R$ 110 milhões em créditos judiciais.