Publicado em: 26 de março de 2025 - Ás: 11:57 - Categorias: Brasil

NOTA DE REPÚDIO À QUEIMA DA BANDEIRA DE ISRAEL NA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

Print de vídeo que mostra momento da queima das bandeiras de Israel e dos EUA. (Reprodução/X)

É com profunda indignação que a StandWithUs Brasil manifesta seu repúdio ao ato de queima da bandeira de Israel e dos Estados Unidos ocorrido em um evento na Universidade de Brasília (UnB). Tal ato constitui uma afronta não apenas ao Estado de Israel, mas também à comunidade judaica, uma vez que a bandeira israelense representa um símbolo essencial de identidade nacional e da cultura judaica.

A liberdade de expressão e o debate acadêmico são pilares fundamentais de qualquer universidade democrática. No entanto, tais princípios não podem ser utilizados para justificar ações de ódio, intolerância e desrespeito. A queima de um símbolo nacional não contribui para um diálogo crítico e respeitoso, mas sim para a disseminação de animosidade e preconceito, ferindo os valores do respeito mútuo e da convivência plural que devem reger qualquer ambiente acadêmico, no contexto de escalada do antissemitismo.

A bandeira de Israel carrega consigo uma história que remonta a milênios, simbolizando não apenas o Estado moderno de Israel, mas também a identidade cultural e religiosa do povo judeu. O uso da Estrela de Davi, um símbolo sagrado do judaísmo, na composição da bandeira reforça esse vínculo e torna o ato de profundo desrespeito à comunidade judaica, independentemente de posições políticas individuais sobre o Oriente Médio.

Em um momento de crescentes tensões globais, é essencial que instituições de ensino promovam o debate respeitoso, o pensamento crítico e a coexistência pacífica entre diferentes povos e culturas. Ações como a queima de uma bandeira apenas perpetuam divisões e criam um ambiente hostil, incompatível com os princípios da diversidade e do respeito à dignidade humana.

Ressaltamos o direito legítimo da existência do Estado de Israel e afirmamos que, sempre em nossas atividades educacionais em instituições de ensino superior, buscamos o diálogo pela paz e a solução de dois estados para dois povos na região. Esperamos uma pronta resposta da Universidade de Brasília (UNB), com o objetivo de coibir atitudes como as de ontem que incitam a violência contra Israel, israelenses e membros da comunidade judaica dentro da instituição de ensino.