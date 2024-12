Home » Cidades » Jovem de Paulino Neves-MA morre num tiroteio no Rio de Janeiro

Jovem de Paulino Neves-MA morre num tiroteio no Rio de Janeiro

Por Sousa Neto

Paulino Neves-MA A jovem Kamila Vitória, 12 anos, de Paulino Neves-MA residente no Rio de Janeiro foi vítima da ausência do estado em proteger o cidadão nos espaços públicos.

Na noite de quinta feira (05) a jovem Kamila brincava na quadra da Comunidade do Guarda em Del Castilho, zona norte do Rio próximo a sua casa, quando bandidos segundo informações do G1-Rio, que seriam traficantes do Comando Vermelho chegaram de carro efetuando diversos disparos contra a praça onde fica a quadra e Kamila foi atingida na barriga segundo informações de amigos próximos a família repassada aqui a redação.

Kamila foi levada ao hospital municipal Salgado Filho mais não resistiu e veio a óbito. O caso foi registrado na 23ª DP do Méier

Kamila é neta do cooperador de jovens irmão Abdias da CCB- Congregação Cristã no Brasil de Paulino Neves-MA.

O repórter Sousa Neto do portal LuzilandiaOnline esteve em julho deste ano na residência do irmão Abdias em Paulino Neves e vem unir-se à família enlutada pedindo a Deus força para este momento difícil.