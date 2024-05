Home » Destaques » Luzilândia vai ter agência da Caixa

Economia> Luzilândia. Publicado em: 25 de abril de 2024 - Ás: 10:49 - Categorias: Destaques

A Prefeita de Luzilândia Fernanda Marques com a Deputada Janaínna Marques cumpriram agenda em Brasília, nesta terça-feira (24)

Acompanhadas do Deputado Federal Florentino Neto, Ministro Wellington Dias, Secretário Executivo do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Osmar Júnior, participaram de uma reunião com o presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, onde foi discutindo o processo de instalação da agência da Caixa Econômica em Luzilândia.

Em sua rede social a prefeita Fernanda Marques disse que no prazo de 90 dias começa a instalação da agência da Caixa em Luzilândia.

Um sonho antigo dos luzilandenses que agora avança para se tornar uma realidade.

