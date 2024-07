Home » Destaques » Junho: Mês Mundial de Conscientização do Lipedema

Saúde. Publicado em: 28 de junho de 2024 - Ás: 13:02 - Categorias: Destaques

Junho: Mês Mundial de Conscientização do Lipedema

As influenciadoras Karen Bachini e Amanda Djehdian estão confirmadas para o encontro deste sábado; ambas são as embaixadoras da campanha “Conheça Lipedema” de 2024; Estima-se que cerca de 10 milhões de mulheres no Brasil tenham a doença e não sabem; atinge quase exclusivamente este público, pela associação com hormônios femininos

São Paulo, 28 de junho de 2024 – Junho é o Mês Mundial da Conscientização do Lipedema, doença crônica progressiva confundida com obesidade, causada pelo acúmulo de gordura doente em regiões como braços, pernas e quadris, e que atinge cerca de 10 milhões de mulheres no Brasil. Após diversas ações e rodas de conversas gratuitas, além de caminhadas realizadas em nove capitais brasileiras e em uma cidade dos Estados Unidos, a ONG Movimento Lipedema promove neste sábado, dia 29/06, um encontro de encerramento da campanha Conheça Lipedema 2024 no parque Villa-Lobos para acolher as mulheres com a doença com a presença da youtuber Karen Bachini e da empresária e ex-BBB, Amanda Djehdian.

“Uma equipe composta por fisioterapeutas, enfermeiras, nutricionistas e profissionais de educação física voluntários estará disponível para os visitantes que quiserem orientações sobre a doença, diagnóstico e tratamento”, diz o diretor do Instituto Lipedema Brasil e um dos pioneiros no tratamento cirúrgico da doença, dr. Fábio Kamamoto.