iFood quer ajudar 35 mil pessoas a concluírem o Ensino Médio

Pré-inscrições para as bolsas totalmente gratuitas estão abertas a partir do dia 20 de janeiro e são direcionadas para entregadores, proprietários, funcionários e familiares de estabelecimentos parceiros

O iFood está expandindo o programa Meu Diploma do Ensino Médio, oferecendo 35 mil bolsas de estudo gratuitas para o curso preparatório ao Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), validado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A iniciativa, em sua quarta edição, é destinada a entregadores, proprietários e funcionários de todos os estabelecimentos parceiros do aplicativo, além de seus familiares, reforçando o compromisso da empresa com a inclusão e transformação social por meio da educação. As inscrições para as bolsas estão abertas a partir do dia 20 de janeiro e podem ser feitas no site oficial ou pelo WhatsApp no número (11) 4040-3140.

Desde o lançamento do programa, em 2022, quase 6 mil pessoas concluíram o Ensino Médio com o apoio das bolsas oferecidas pelo iFood. No ano passado, 23 mil participantes foram beneficiados.

De acordo com pesquisa interna realizada em 2024, 26% dos entregadores cadastrados na plataforma ainda não concluíram o Ensino Médio, representando um universo de 120 mil pessoas. Apesar disso, 76% deles demonstraram interesse em finalizar essa etapa educacional, somando cerca de 70 mil entregadores da base ativa da plataforma.

A pesquisa também destacou os impactos positivos do programa: 45% dos entregadores que se formaram relataram aumento de renda, enquanto 28% afirmaram estar matriculados em cursos de nível superior ou técnico após a conclusão do Ensino Médio.

“Nosso sonho é ver todos os nossos parceiros, entregadores e profissionais de restaurantes, superando barreiras acadêmicas e conquistando novas oportunidades. A educação é essencial para transformações reais e sustentáveis, e o programa ‘Meu Diploma do Ensino Médio’ é um pilar fundamental para alcançar isso”, afirma Luana Ozemela, vice-presidente de Impacto e Sustentabilidade do iFood.

Renata Citron, diretora de Educação do iFood, complementa: “As iniciativas estão alinhadas aos compromissos do iFood como membro da Good Work Alliance, do Fórum Econômico Mundial, que incluem o acesso universal à conclusão do Ensino Médio”.

As bolsas são oferecidas em parceria com a plataforma “Termine Seus Estudos”, especializada na preparação para o Encceja, garantindo conteúdo de qualidade e suporte personalizado para engajar os alunos. Além disso, o programa conta com a colaboração do AprendiZAP, ferramenta digital da Fundação 1Bi, que disponibiliza a tutora virtual “Mai”. Por meio de Inteligência Artificial, a Mai oferece simulados, orientações e suporte 24 horas pelo WhatsApp para facilitar o aprendizado e a preparação para o exame.

Os aprovados no Encceja recebem o certificado de conclusão do Ensino Médio emitido pelas secretarias de educação e institutos federais, em conformidade com as diretrizes do Inep.

Histórias de transformação

O programa tem mudado a vida de muitos participantes, como o entregador Josevaldo Lindoso Silva (32), parceiro do iFood em São Luís, Maranhão. Ele interrompeu os estudos no segundo ano do Ensino Médio, em 2011, aos 19 anos, após se casar e precisar trabalhar.

“Chegava em casa cansado e não ia para a escola. Tentei voltar a estudar, mas não consegui dar continuidade. Neste ano, tive o incentivo com o Termine Seus Estudos no iFood. Sabia que não seria fácil, porque havia 13 anos que eu não estudava nada. Mas com o conteúdo e os professores do programa consegui me organizar, apesar do pouco tempo que tinha, para estudar e passar na prova. Passei no Encceja e só tenho a agradecer pelo incentivo do iFood. Com o diploma, outras portas serão abertas. Estou pensando em prestar concursos. Vou estudar um pouco mais e conseguir atingir meus objetivos. Estava tudo travado na minha vida, e com o Ensino Médio uma nova porta se abre.”

Gabriele Costa Pimenta (20), parceira do iFood em Uberlândia, Minas Gerais, interrompeu os estudos há cerca de seis anos devido à necessidade de trabalhar. Agora, com o incentivo do programa do iFood, ela conseguiu concluir o Ensino Médio. “Estou muito feliz porque vou poder realizar meu sonho de cursar uma faculdade”, celebra.

