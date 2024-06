Home » Destaques » EXOS Skincare – A Revolução dos Exossomos na Dermocosmética

EXOS Skincare – A Revolução dos Exossomos na Dermocosmética

Glia Innovation: impulsionando a inovação e a eficácia nos cuidados com a pele

A Glia Innovation, referência em nanotecnologia e design de peptídeos, apresenta o EXOS Skincare, uma linha de produtos dermocosméticos revolucionária que utiliza Exossomos biomiméticos para oferecer resultados excepcionais no cuidado da pele. Essa tecnologia inovadora é exclusiva da empresa e posiciona as farmácias de manipulação na vanguarda do mercado, proporcionando aos seus clientes soluções personalizadas e de alta performance.

Exossomos: a ciência por trás da transformação

Os Exossomos Biomiméticos são vesículas extracelulares que replicam as funções naturais de comunicação e reparo celular. Contendo peptídeos derivados de fatores de crescimento, esses Exossomos atuam de forma inteligente na pele, estimulando a produção de colágeno e laminina, proteínas essenciais para a firmeza, elasticidade e hidratação cutânea.

“A Glia Innovation se destaca pela utilização de tecnologias avançadas, como os Exossomos Biomiméticos, que oferecem benefícios únicos de comunicação e reparo celular, aumentando a biodisponibilidade e a eficácia dos produtos”, destaca a Dra. Sheila Siqueira Andrade, Doutora em Ciência e Sócia-fundadora da Glia Innovation.

Variedade de produtos

O EXOS Skincare pode ser incorporado em diversas formulações dermatológicas, oferecendo uma ampla gama de produtos para atender às diferentes necessidades dos clientes:

Séruns: Tratamentos anti-idade, hidratação intensa e renovação celular.

Géis e Gel-cremes: Ideal para peles oleosas ou mistas, fornecendo benefícios anti-inflamatórios e de reparo celular.

Cremes: Hidratação profunda e ação reparadora para peles secas ou maduras.

Máscaras Faciais: Tratamentos intensivos para revitalização rápida e melhoria da textura da pele.

Ampolas e Concentrados: Produtos de uso intensivo para protocolos profissionais ou como booster em rotinas diárias.

Produtos Pós-tratamentos Estéticos: Aceleração da recuperação da pele após procedimentos dermatológicos.

Benefícios comprovadamente eficazes

Aumento da produção de colágeno e laminina em até 700% para uma pele mais firme e elástica.

Redução da senescência celular, eliminando as células “zumbis” que prejudicam a saúde da pele.

Combate ao envelhecimento e à inflamação, promovendo uma pele mais jovem, uniforme e radiante.

Ação anti-inflamatória eficaz contra o “inflammaging”, a inflamação crônica associada ao envelhecimento.

Versatilidade para formulações personalizadas

O EXOS Skincare oferece às farmácias de manipulação uma plataforma inovadora para a criação de formulações personalizadas. Sua versatilidade permite a incorporação em diversos produtos, como séruns, géis, cremes e ampolas, atendendo às necessidades específicas de cada cliente.

“Com a introdução do EXOS Skincare, as farmácias de manipulação podem oferecer aos seus clientes uma solução de cuidado com a pele de alta tecnologia e comprovada eficácia. Este produto não só melhora a saúde e a aparência da pele, mas também atende à crescente demanda por cosméticos sustentáveis e personalizados”, ressalta Dra. Sheila.

Sustentabilidade e segurança à disposição

Comprometida com práticas sustentáveis, a Glia Innovation oferece um produto eco-friendly, não tóxico e não testado em animais. A formulação do EXOS Skincare é adequada para todos os tipos de pele, proporcionando uma opção segura e ética para os consumidores mais conscientes.