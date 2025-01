Home » Destaques » Especialista explica medidas para evitar a diarreia

Saúde. Publicado em: 17 de janeiro de 2025 - Ás: 10:19 - Categorias: Destaques

Especialista explica medidas para evitar a diarreia

Alimentos gordurosos e mal conservados podem desencadear o problema

O consumo frequente de comidas gordurosas, doces e bebidas açucaradas pode resultar em diarreia. A ingestão de alimentos que foram armazenados de forma inadequada ou estão contaminados também é uma forma do problema de saúde surgir.

Para prevenir a diarreia, é preciso adotar hábitos saudáveis e lavar bem frutas e vegetais. “É recomendável evitar o consumo de alimentos crus, mal cozidos ou combinações gordurosas. Também é preciso manter uma dieta equilibrada, privilegiando porções moderadas de comidas”, ressalta Jussara Pessôa, coordenadora do curso de Nutrição da UNINASSAU Boa Viagem.

O primeiro passo para aliviar a diarreia é manter a hidratação do corpo. Água, soro caseiro e chás de camomila, erva-doce ou erva-cidreira são eficazes na reposição de líquidos e sais minerais perdidos. Da mesma forma, é importante optar por uma dieta leve, com arroz, banana e maçã, pois auxiliam na regulação do trânsito intestinal.

“Durante crises diarreicas, é fundamental evitar carnes gordurosas, molhos cremosos e alimentos empanados. Produtos lácteos também devem ser evitados, especialmente em casos de intolerância temporária à lactose, que é comum durante episódios de diarreia”, explica a nutricionista.

Caso os sintomas se apresentem de forma severa ou persistam por um período prolongado, é importante consultar um médico. “Sinais como a presença de sangue ou muco nas fezes, febre alta que não cede e vômitos intensos e incontroláveis impedindo a ingestão de líquidos indicam a necessidade da pessoa buscar atendimento profissional. Outros sintomas são dores abdominais, cólicas intensas e manifestações de desidratação severa, como boca seca, tontura ou escassez de urina”, enfatiza.

Os medicamentos antidiarreicos devem ser utilizados sob supervisão médica. É importante priorizar uma boa hidratação, consumindo bastante água e evitando bebida alcoólica e cafeína.

Pensando nesse tema e na importância da saúde e bem-estar, a UNINASSAU Boa Viagem promove a oficina “Segurança alimentar: controle de patógenos em alimentos”. A atividade acontece na próxima segunda – feira (21), das 10h00 às 13h30, na própria Instituição de Ensino Superior (IES), localizada na Rua Jonatas de Vasconcelos, 316 – Boa Viagem.

Além dessa oficina, estão sendo oferecidas diversas capacitações. Elas são abertas ao público e gratuitas, contando apenas com uma entrada social: a doação 1kg de alimento não-perecível no dia da atividade. A lista completa está disponível para consulta no site gokursos.com. Basta ir ao campo de pesquisa e buscar por “Capacita Recife”. Os interessados podem se inscrever em mais de um minicurso, desde que não haja choque de horário.

Imagem: Freepik