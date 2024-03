Home » Destaques » Equatorial Piauí realiza manutenção na rede elétrica da zona rural de Luzilândia

A Equatorial Piauí realizará no dia 7 de março, de 7h às 7h30, um desligamento programado em algumas localidades da zona rural de Luzilândia. A ação visa realizar manutenções na rede elétrica que atende a região, com a poda de árvore de grande porte que está sob a rede de média tensão.

A interrupção momentânea no fornecimento é necessária para a segurança dos moradores e das equipes que estarão atuando para garantir o fornecimento de energia com mais qualidade e segurança.

A distribuidora ressalta ainda que, durante o período do desligamento, se for preciso realizar algum serviço na residência que envolva energia elétrica, é essencial desligar o disjuntor, a chave geral, pois a energia pode voltar antes do horário previsto.

Confira as localidades impactadas pelo desligamento momentâneo: Angico Branco, Irapuã, Bom Lugar, Cajazeiras, Chapada Do Pinto, Carneiro Morto, Chavasqueiro, Capim Grosso, Projeto Chapadinha, Chapadinha, Carnaúba Amarela, Massapê, Mocambo, Boca Do Centro, Maracujá, Lagoinha, Açude Novo, Tirão Das Lanchas, Vigilância, Agrovila, Pintadas, Centro, Pedra Miúda, Posto Rural, Cardoso, Mangueira, R. Proj Cadoz, Areia Branca, Alto Da Candeia, Tabuleiro Grande, Barão Vermelho, Alto Da Banana, Lagoa Grande, Barroca Vermelha, Mata Limpa, Rapa Canela, Malhada Dos Teles, As Tinguins, Pedra Grande, Pinto, Salitre, Jatobá, Kamalau e Picada dos Porcos.