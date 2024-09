Home » Destaques » Bioinsumo revoluciona manejo agrícola

Publicado em: 10 de setembro de 2024 - Ás: 17:11 - Categorias: Destaques

Bioinsumo revoluciona manejo agrícola

A Korin Agricultura e Meio Ambiente apresenta a evolução do seu tradicional Bokashi. O produto passou por processos de aperfeiçoamento e inovação e, a nova versão não requer preparação e espera para uso, mantendo sua eficiência.

“Nossa prioridade é ajudar os agricultores a produzirem mais e melhor, de maneira sustentável. O Centro de Pesquisa Mokiti Okada (CPMO) é a divisão de pesquisa e desenvolvimento da Korin Agricultura e Meio Ambiente Ltda, e conseguiu um importante avanço com Bokashi, que está ainda mais inovador. Antes havia necessidade de prepará-lo por 72 horas para realizar a aplicação. Na nova versão do Bokashi, não é mais necessária esta operação. A aplicação é imediata e os resultados de produtividade são excelentes”, destaca Sergio Homma, diretor superintendente da Korin Agricultura e Meio Ambiente.

“O Bokashi da Korin é referência como insumo biológico para a agricultura. Ele é fundamental na melhoria do solo, promovendo sustentabilidade e equilíbrio ao processo produtivo. O Bokashi é um fertilizante orgânico composto por um blend de aminoácidos e metabólitos obtidos por meio de fermentação controlada por grupos funcionais de microrganismos. A tecnologia modula a microbiota benéfica nativa do solo, garantindo a eficiência dos processos vitais para o seu bom funcionamento, favorecendo a nutrição equilibrada das plantas”, afirma Rodrigo Longaresi, Gerente de Pesquisa Agrícola da Korin Agricultura e Meio Ambiente.

“Ao abraçar a inovação na agricultura, estamos semeando o valor da busca contínua por soluções que melhorem a qualidade de vida das pessoas e protejam os recursos naturais do nosso planeta. A ideia de que o modelo atual de produção agropecuária intensiva é o único capaz de suprir a demanda por alimentos está perdendo força na sociedade global, reforçando a necessidade de uma transição para uma agricultura mais sustentável e reconstruindo o cenário agrícola com base em princípios derivados das Leis da Natureza, buscando estabelecer um equilíbrio biológico nos ecossistemas”, enfatiza Homma.

Atualmente, mais de 550 mil hectares de áreas cultivadas testemunham o impacto positivo das nossas inovações, além de parcerias estratégicas que mantêm nossos produtos na vanguarda da tecnologia. Estamos presentes em todas as regiões do Brasil, com destaque, principalmente, para a região Centro-Oeste, Sul, Sudeste, Matopiba e Vale do São Francisco. Temos resultados em diversas culturas como soja, milho, algodão, arroz, feijão, uva, cebola, batata, cana de açúcar, entre outras. Hoje contamos com mais de 1.500 produtores e parceiros comerciais e já exportamos para a América do Sul, Ásia e África.

Os bioinsumos da Korin auxiliam os agricultores a produzir com qualidade. Plantas saudáveis são menos dependentes de produtos químicos.

Sobre a Korin Agricultura e Meio Ambiente

A Korin Agricultura e Meio Ambiente disponibiliza soluções para os segmentos agrícola, pecuário, compostagem e saneamento, além de produtos voltados para o lar e o meio ambiente. Os bioinsumos da Korin são resultado de décadas de pesquisas e inovações. As tecnologias desenvolvidas pela empresa são fundamentadas nos princípios da Agricultura Natural, um método concebido por Mokiti Okada (23/12/1882 — 10/02/1955). Com sede em Ipeúna (SP), a Korin convida a conhecer mais sobre suas soluções em: www.korinagricultura.com.br