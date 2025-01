Home » Brasil » Associação dos Criadores de Nelore do Brasil lamenta a morte de Benedito de Lira

Destaques. Publicado em: 17 de janeiro de 2025 - Ás: 10:10 - Categorias: Brasil

Associação dos Criadores de Nelore do Brasil lamenta a morte de Benedito de Lira

A Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB) lamenta profundamente o falecimento do pecuarista Benedito de Lira, aos 82 anos, ocorrida em 14 de janeiro de 2025. Atual prefeito de Barra de São Miguel (AL), ex-senador e ex-deputado nas esferas federal e estadual, Biu – como era conhecido – teve importante atuação política ao longo de sua vida, oferecendo importante contribuição para o agronegócio nacional em toda essa trajetória.

“Em quase seis décadas de jornada pública, Benedito de Lira foi fundamental para o avanço de políticas em prol pecuária nacional e, principalmente, da raça Nelore – pela qual tinha um apreço que transmitiu aos descendentes. Depois da difícil batalha que enfrentou contra o câncer, nós, da ACNB, desejamos que ele descanse na paz que sempre mereceu. Seu legado político permanecerá vivo”, afirma o presidente da entidade, Victor Paulo Silva Miranda.

A ACNB, em nome de sua diretoria e de seus associados, presta condolências aos familiares de Biu e se solidariza, em especial, com a dor de seu filho Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados e um colega nelorista dedicado, que herdou a paixão pela pecuária de seu pai e tem contribuído – assim como ele – para fazer o país crescer.

Sobre A ACNB

A Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB) é a entidade de âmbito nacional que representa criadores da raça de todo o país. Fundada há 70 anos, a ACNB se dedica ao fomento, defesa e valorização do Nelore, contribuindo para a seleção zootécnica e a produção de carne bovina de qualidade. Para isso, valoriza a genética superior, o manejo sustentável e o bem-estar animal. Entre outras iniciativas, a ACNB promove o Circuito Nelore de Qualidade, os Rankings Nacionais (Nelore, Nelore Mocho e Nelore Pelagens) e a oficialização de leilões da raça. O Nelore é a raça mais importante da pecuária brasileira, representando cerca de 80% do rebanho de corte nacional. Para mais informações, acesse www.nelore.org.br e acompanhe a associação no Instagram e no Facebook.