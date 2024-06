Home » Brasil » Associação Beija Flor lança campanha “Sorrisos por Metro Quadrado” para concluir a construção de hospital em Fortaleza

Com 70% das obras já realizadas, a conclusão da unidade de saúde pretende ampliar atendimentos a pacientes com deformidades craniofaciais

A Associação Beija Flor (ABF), uma entidade sem fins lucrativos com 22 anos de dedicação ao tratamento gratuito de fissuras lábio-palatinas em crianças, jovens e adultos no Ceará, lançará no dia 22 de junho a campanha “Sorrisos por metro quadrado” para ajudar na conclusão da construção do hospital especializado na reabilitação de pacientes com deformações craniofaciais, com foco nas fissuras lábio-palatinas. As contribuições podem ser feitas a partir de R$ 150,00 por metro quadrado através do Pix: Pix: 85.9.8685-1317.

Com 70% das obras já concluídas, a organização busca intensificar seus esforços para acelerar e finalizar a construção do hospital, cujo início se deu em 2020, mas foi interrompido devido à pandemia de COVID-19. Desde que foram retomadas as atividades, a ONG está empenhada em promover uma série de iniciativas para angariar fundos e concluir as obras.

Atualmente a associação realiza cerca de 400 atendimentos mensais e conta com mais de 1.400 associados. As cirurgias corretivas são feitas por meio de uma parceria com o Hospital Infantil Albert Sabin, que recebe pacientes até 18 anos. Com a conclusão das obras do hospital, a associação pretende realizar inicialmente 40 cirurgias mensais, com a ampliação da sua sede. Depois a expectativa é ampliar esse número para 80.

No entanto, trata-se de um complexo acompanhamento com equipe multidisciplinar, a qual deve trabalhar de forma integrada avaliando a melhor condução de cada caso. O hospital planejado pela Associação visa exatamente centralizar esse atendimento em um só lugar, seguindo o exemplo de vários outros centros especializados no Brasil, os quais são referência no assunto.

“Sabemos o quanto é difícil encontrar e enfrentar o tratamento de fissura labiopalatina sem um centro especializado. Sofre a família e sofre o paciente. Por isso, contamos com o público para nos ajudar a finalizar o hospital que vai cuidar de tanta gente. A expectativa é de 400 atendimento por mês para impactar a vida dos nossos atuais e futuros assistidos”, compartilha Larissa Macedo, membro da diretoria da Associação Beija Flor, que também é mãe de uma criança que nasceu com fissura labiopalatina.

O lançamento da campanha será realizado na sede da associação, localizada na Avenida Alberto Craveiro, nº 2222 no bairro Castelão. O evento pretende reunir profissionais que atuam na entidade, pacientes e familiares. Além disso, na ocasião haverá venda de itens confeccionados pela ABF e apresentação do coral com crianças e jovens atendidos pela associação.

Sobre a Associação Beija Flor

A Associação de Reabilitação e Integração Social das Pessoas com Malformações Congênitas Craniofaciais do Ceará – Associação Beija Flor, foi em 17 de dezembro de 2001 e registrada em Janeiro de 2002, instalada em uma área cuja dependência física tem construção adequada e legal, obedecendo às normas vigentes, é uma Organização da Sociedade Civil, de Habilitação, Reabilitação e Defesa de Direitos Sociais.

A instituição preza a atenção integral ao paciente fissurado, desde os primeiros momentos do nascimento à idade adulta, haja vista a complexidade de intervenções. Por isso dispõe de uma equipe multiprofissional especializada e com qualificação na atuação de cada área necessária à habilitação, reabilitação e assistência social.

Atualmente é a única instituição em todo o Ceará que oferece um amparo biopsicossocial na reabilitação da pessoa com deformidade craniofacial e fissura labiopalatina na idade adulta.

Conheça as ações da ABF

Site https://associacaobeijaflor.org

Contato: (85) 3295-0812