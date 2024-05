Home » Destaques » Academia Internacional de Direito Econômico e Economia reelege Diretoria e anuncia foco na Reforma Tributária

Publicado em: 28 de abril de 2024

Academia Internacional de Direito Econômico e Economia reelege Diretoria e anuncia foco na Reforma Tributária

Roberto Campos Neto e André Mendonça do STF na AIDE

A Academia Internacional de Direito Econômico e Economia (AIDE), instituição fundada em 1986 e cujo principal objetivo é o exame do Direito e da Economia a partir do ramo legal que cuida da disciplina jurídica da macroeconomia, que é o direito econômico, promoveu nesta sexta-feira, 26/4, a eleição da sua Diretoria Executiva e do seu Conselho Diretivo para o mandato de 2024/2028. Integram a Diretoria Executiva: Samantha Ribeiro Meyer-Pflug Marques (Presidente); Ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho (Vice-Presidente); Edvaldo Pereira Brito (Secretário) e José Renato Nalini (Tesoureiro); e o Conselho Deliberativo: Ângela Gandra Martins, Hamilton Dias De Souza, José Francisco Rezek e Roberto Macedo. É seu Presidente de Honra e fundador Ives Gandra da Silva Martins.

Foram eleitos nas vagas abertas pelo falecimento de Afonso Celso Pastore, Roberto Campos Neto, Presidente do Banco Central e na de Hugo de Brito Machado, o Ministro André Mendonça, do STF. Os primeiros dois cooperadores da AIDE foram também acolhidos: Gracília Portela, Presidente da Academia Brasileira de Direito Sistêmico e Rogério Gandra Martins, da Academia Paulista de Letras Jurídicas.

Sob a liderança da presidente reeleita, Samantha Ribeiro Meyer-Pflug Marques, a Academia reafirma seu compromisso em abordar questões contemporâneas e relevantes no campo do Direito Econômico e da Economia.

Uma das prioridades para os próximos debates e encontros será a análise e discussão da Reforma Tributária em curso no país. A presidente Samantha Ribeiro Meyer-Pflug Marques expressou sua convicção de que a Reforma Tributária é um tema de extrema importância e que precisa ser exaustivamente debatida. “A Academia se compromete a fornecer uma plataforma para análises aprofundadas, reflexões críticas e propostas construtivas sobre essa questão fundamental”, afirma a presidente reeleita.

Também serão examinados nos seus boletins trimestrais e nos dois Congressos que realizará com o Conselho Superior de Direito da FECOMERCIO em São Paulo os temas: desafios da inteligência artificial e o projeto do Código Civil, atualmente no Congresso Nacional.

Da esq. para a dir.: Gracília Portela, José Renato Nalini, Samantha Ribeiro Meyer-Pflug Marques, Min. Ives Gandra da Silva Martins Filho, Gesner Oliveira, Carlos Alberto Longo e Ives Gandra da Silva Martins (Presidente de honra da AIDE)

Da esq. para a dir.: Gesner Oliveira, Gracília Portela, Samantha Ribeiro Meyer-Pflug Marques, Min. Ives Gandra da Silva Martins Filho, Ives Gandra da Silva Martins (Presidente de honra da AIDE), Angela Gandra Martins e Carlos Alberto Longo.

Fotos: Andreia Tarelow

Da Redação: Portal LuzilandiaOnline