Prefeitura de Madeiro realiza primeira Festa da Criança da gestão Alan Delon com grande participação popular

Madeiro. Publicado em: 13 de outubro de 2025 - Ás: 11:46 - Categorias: Destaques

Por Sousa Neto

A cidade de Madeiro, no Piauí, viveu um dia de muita alegria neste 12 de outubro de 2025, com a realização da primeira Festa da Criança da gestão do prefeito Alan Delon. O evento reuniu crianças da zona urbana e da zona rural, que participaram de uma tarde repleta de diversão, brincadeiras e muitas surpresas.

A comemoração contou com a presença do prefeito Alan Delon, do vice-prefeito Manoel Marques, além de secretários municipais, amigos e diversas famílias madeirenses que prestigiaram o momento.

Durante a festa, as crianças se divertiram em parquinhos, brincadeiras interativas e disputas recreativas, com premiações especiais para os vencedores. Também foram distribuídos lanches gratuitos, garantindo sorrisos e alegria para toda a meninada.

O evento destacou o compromisso da atual gestão com o bem-estar das famílias e o incentivo à convivência comunitária. Segundo o prefeito Alan Delon, a celebração marca o início de uma série de ações voltadas para o público infantil e reforça a importância de valorizar as crianças do município.

“Foi um momento de alegria e união. Nossa gestão tem um olhar especial para as crianças, que são o futuro de Madeiro”, destacou o prefeito.