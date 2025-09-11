Home » Cidades » Prefeitura de Madeiro-PI apresenta balanço financeiro do 1º semestre de 2025

Prefeitura de Madeiro-PI apresenta balanço financeiro do 1º semestre de 2025

Por Sousa Neto

A Prefeitura de Madeiro, sob a administração do prefeito Delon, realizou no dia 10 de setembro de 2025, na Câmara de Vereadores de Madeiro, uma audiência pública para apresentar as receitas e despesas referentes ao primeiro semestre de 2025. O objetivo do encontro foi garantir transparência na gestão dos recursos públicos.

De acordo com os dados apresentados pelo contador Albério Santos, o orçamento total para 2025 é de R$ 45.830.000,00. No primeiro semestre, a arrecadação atingiu R$ 21.329.562,00, enquanto os gastos somaram R$ 18.541.916,42.

Os gastos foram distribuídos entre os diversos setores da administração municipal da seguinte forma:

Legislativo: R$ 560.556,22

Administração: R$ 3.038.945,48

Assistência Social: R$ 231.466,51

Saúde: R$ 3.137.665,47

Educação: R$ 9.928.163,43

Cultura: R$ 8.154,67

Urbanismo: R$ 411.310,41

Saneamento: R$ 38.811,00

Agricultura: R$ 24.414,00

Transporte: R$ 20.912,46

Desporto e Lazer: R$ 38.483,76

Encargos Especiais: R$ 1.103.033,01

O contador Albério Santos destacou que a administração manteve equilíbrio financeiro, sem gastar mais do que arrecadou, garantindo o uso responsável dos recursos públicos.

O prefeito Delon ressaltou que a audiência reforça o compromisso da prefeitura com a transparência e a prestação de contas, permitindo que a população acompanhe detalhadamente a aplicação do orçamento municipal.

Gestão Alan Delon enfrenta desafios financeiros e jurídicos herdados da administração anterior

O início da gestão do prefeito Alan Delon em Madeiro não foi fácil. Segundo o contador Dr. Igor Barros, da Assessoria Barros e Santos, a prefeitura recebeu a administração repleta de problemas contábeis, jurídicos e financeiros deixados pela gestão do ex-prefeito Pedro Filho.

“O ano de 2025 é basicamente para pagar contas herdadas da gestão anterior. Não há condições de investir em novos projetos com o município nessa situação”, afirmou Dr. Igor Barros.

A advogada Catarina Keirós, do Escritório Almeida Alencar, detalhou que Delon assumiu o cargo em janeiro com dívidas em aberto desde maio de 2024, incluindo mais de R$ 3 milhões em precatórios. Com os cálculos atualizados, a dívida total ultrapassa R$ 25 milhões, um valor elevado para um município de pequeno porte.

Para regularizar a situação, a assessoria jurídica e contábil da prefeitura recorreu aos tribunais de justiça, à Justiça do Trabalho e à Câmara dos Deputados, buscando ajustar as finanças municipais de forma a garantir o pagamento de servidores e fornecedores.

Após mais de sete meses de intenso trabalho, a prefeitura conseguiu cessar os bloqueios que comprometiam o funcionamento do município. Além dos precatórios, Delon também herdou débitos milionários de contribuições previdenciárias não repassadas ao INSS pela gestão anterior, que deixaram Madeiro com bloqueios tanto judiciais quanto administrativos. A gestão anterior havia deixado de pagar nove parcelamentos ao INSS, de R$ 160 mil mensais.

“O município estava com o nome sujo no CAUC, o que impedia a obtenção de novos recursos federais. Precisamos agir na Justiça contra o ex-gestor para desbloquear serviços essenciais e permitir que a nova gestão pudesse investir”, explicou a advogada Catarina Keirós.

Alan Delon espera agora retomar projetos e investimentos, embora a prioridade continue sendo o pagamento de dívidas herdadas.